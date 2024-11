Skupina DOUGLAS je zasedla prvo mesto na Forbesovi lestvici

Skupina DOUGLAS , vodilna evropska destinacija za prvovrstno lepoto prek večkanalnega pristopa, je bila po svetovni raziskavi Forbesa imenovana za eno izmed najboljših podjetij za ženske. Priznana poslovna revija je v sodelovanju z raziskovalnim podjetjem Statista objavila lestvico najboljših svetovnih delodajalcev za ženske v letu 2024, na kateri je skupina DOUGLAS zasedla prvo mesto med globalnimi podjetji v maloprodaji in veleprodaji, tretje mesto na svetovni lestvici vseh panog in prvo mesto med vsemi podjetji v Nemčiji. Ta nagrada priznava stalno zavezanost Skupine ustvarjanju delovnega okolja, ki krepi in navdihuje ženske.

Forbes in Statista sta leta 2024 nagradila najboljše delodajalce za ženske na svetu. Skupina DOUGLAS je zasedla prvo mesto v maloprodaji in veleprodaji, tretje mesto na skupni svetovni lestvici in prvo mesto v Nemčiji.

Razvrstitev na podlagi izkušenj sto tisoč žensk, ki so podjetja ocenile glede praks na delovnem mestu, priložnosti in spodbujanja enakosti.

Podpora ženskam in ženskemu podjetništvu sta ključni del identitete skupine DOUGLAS.

Mareike Mende-Ratnam, Skupine CHRO DOUGLAS: "Ponosni smo, ker se naša prizadevanja za krepitev vloge žensk odražajo v izkušnjah in dojemanju anketiranih žensk."

"Podpora ženskemu podjetništvu je ključni del identitete skupine DOUGLAS. Ponosni smo, ker se naša prizadevanja za opolnomočenje žensk na vse možne načine odražajo v izkušnjah in dojemanju anketiranih žensk," je povedala Mareike Mende-Ratnam, vodja kadrovske službe skupine DOUGLAS (CHRO). "Popolnoma smo predani nadaljevanju te poti in nadaljnji krepitvi dejavnosti, da navdihujemo in podpiramo ženske pri razvoju v skladu z njihovo individualno vizijo."

Adrijana Bokan, CEO Adriatic cluster, je izjavila: "Te prestižne nagrade potrjujejo, da DOUGLAS postavlja visoke standarde v lepotni industriji in ustvarja delovno okolje, ki podpira ženske pri njihovem poklicnem in osebnem razvoju. V regiji Adriatic še naprej gradimo kulturo, ki opolnomoči ženske, jim omogoča, da uresničijo svoje ambicije in kar najbolje izkoristijo svoje talente. Ponosna sem, ker delam za podjetje, ki prepoznava vrednost vključevanja in enakosti spolov kot ključnega pomena za naš uspeh."

Razvrstitev temelji na individualnih izkušnjah anketirancev in zunanji podobi podjetja

Raziskava Forbesa in Statiste je bila izvedena med sto tisoč ženskami, zaposlenimi v multinacionalnih korporacijah v 37 državah. Anketiranke, izbrane s pomočjo panela, so ocenjevale podjetja glede na splošne delovne pogoje in vprašanja, ki so specifična za ženske, vključno z enakostjo plačila, možnostmi napredovanja, odzivi vodstva na pomisleke glede diskriminacije žensk in dojemanjem konkurentov v industriji. Odgovori so bili združeni v oceno blagovne znamke delodajalca, oceno javnega mnenja in oceno vodstva ter nato združeni s podatki, zbranimi v zadnjih treh letih. 400 najboljših mednarodnih podjetij – vključno s Skupino DOUGLAS na tretjem mestu na svetovni ravni – je prejelo certifikat Najboljša svetovna podjetja za ženske 2024. Predpogoj je bilo poslovanje v vsaj dveh velikih regijah, kot sta Srednja in Vzhodna Evropa.

Opolnomočenje žensk v DOUGLAS Skupini

Podpora ženskam je sestavni del DNK Skupine DOUGLAS: DOUGLAS se je rodil iz vizije dveh sester in od takrat je veliko pogumnih, strastnih in podjetnih žensk poganjalo nenehno rast podjetja. Nadpovprečen delež žensk med zaposlenimi (poslovno leto 2022/23: približno 97 % v trgovinah in okoli 70 % na sedežu) in žensk na vodstvenih položajih (2022/23: 89 %) sta dokaz zavezanosti Skupine DOUGLAS k opolnomočenju, navdihovanju in motiviranju žensk, da razvijejo svoj polni potencial. Obenem Skupina zagovarja resnično vključenost in enakost spolov v skladu s svojim namenom – izboljšati življenje svojim zaposlenim, strankam in svetu. To vključuje dajanje prednosti enakim možnostim, zagotavljanje zastopanosti žensk ter uvedbo pobud za privabljanje in razvoj talentov – kot so mentorski programi in usposabljanje za pripravo žensk na prihodnje vodilne vloge.

O DOUGLAS Skupini

Skupina DOUGLAS je s svojimi komercialnimi blagovnimi znamkami DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams in Niche Beauty vodilna evropska destinacija za vrhunsko lepoto s pomočjo večkanalnega pristopa. Skupina DOUGLAS, ki navdihuje stranke, da živijo svojo različico lepote, ponuja edinstveno ponudbo na spletu in v približno 1.870 trgovinah. Z neprimerljivo velikostjo in dostopnostjo strankam je Skupina DOUGLAS idealen partner blagovnih znamk, saj ponuja vrhunsko paleto selektivnih in ekskluzivnih blagovnih znamk ter lastne blagovne znamke podjetij. Ponudba vključuje dišave, dekorativno kozmetiko, nego kože, nego las, dodatke in lepotne storitve. Krepitev uspešne večkanalne strategije z nenehnim razvojem vrhunske uporabniške izkušnje je ključ do strategije skupine DOUGLAS Let it Bloom – DOUGLAS 2026. Ta uspešni poslovni model temelji na večkanalni ponudbi, vodilnih blagovnih znamkah in analitičnih zmogljivostih. V poslovnem letu 2022/23 je Skupina DOUGLAS dosegla neto prodajo v višini 4,1 milijarde evrov in zaposlovala približno 18 tisoč ljudi po vsej Evropi. Skupina DOUGLAS (Douglas AG) kotira na Frankfurtski borzi.

