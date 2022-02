Za njegovo jahto bodo razstavili nizozemski nacionalni spomenik #video

V čast Bezosa in njegove 430 milijonov evrov vredne jahte bodo v Rotterdamu razstavili jekleni most. Razstavitev in ponovna postavitev mostu sta sporni, saj je po zadnji končani obnovi leta 2017 mestni svet sprejel odlok, da se tega pomembnega zgodovinskega mostu nikoli ne sme razstaviti. Ker pa je Bezos Rotterdamu ponudil lepo vsoto denarja, bodo to vseeno naredili. Da je denar sveta vladar, menijo tudi številni domačini.

"No, če sem iskren, mislim, da je to še en pokazatelj tega, da bogatejši ko si, več moči imaš, pa čeprav je to v nasprotju z načeli mesta. S tem, kar počnejo, potrjujejo, da nimajo hrbtenice. Seveda če bodo to zares storili," je dejal eden od prebivalcev Rotterdama.

Ta zgodba ima dve plati, je dejal drugi mimoidoči. "Po eni strani so predstavniki Rotterdama dejali, da mostu De Hef nikoli več ne bodo razstavili, po drugi strani pa so za Oceanco v Alblasserdamu pomembne tudi zaposlitve na račun te velike jahte. Spet so zmagovalci tisti z denarjem. Je pa res, da bo to ustvarilo nekaj delovnih mest, in mislim, da je tudi to pomembno za regijo."

Izvedba projekta bo trajala nekaj tednov, vse stroške bo poravnal Bezos

Bezosova luksuzna jahta bo imela tri jambore, najvišja točka pa bo na 47,4 metra, kar je daleč nad najvišjo točko dvižnega mostu. Celoten postopek razstavljanja mostu bo trajal nekaj tednov, jahta naj bi bila na izplutje pripravljena proti koncu poletja.

Kot so pojasnili v mestnem svetu, so se za razstavitev mostu odločili predvsem zaradi učinka, ki ga ima Bezosova jahta na mesto. Rotterdamsko pristanišče bo postalo bolj prepoznavno, zmanjšala pa se bo tudi brezposelnost. Poleg tega bo Bezos plačal vse stroške za razstavitev in ponovno sestavljanje mostu.

Nekateri prebivalci Rotterdama pa Bezosovemu podvigu močno nasprotujejo, zato se na dan, ko bodo ladjo splavili, nameravajo zbrati na mostu in ladjo "napasti" z jajci. Udeležbo na dogodek z naslovom Metanje jajc na Bezosovo superjahto je potrdilo že več kot sto tisoč uporabnikov Facebooka.