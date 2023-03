Kontroverzna Bezosova jahta za pol milijarde evrov na testni vožnji

Ameriški milijarder Jeff Bezos bo kmalu užival na novi jahti, vredni pol milijarde evrov. 127 metrov dolgo luksuzno plovilo so opazili na testni vožnji v Severnem morju. Jahta je izplula iz Rotterdama, kar je med prebivalci mesta povzročila precejšnje razburjenje. Med selitvijo so zaradi višine jamborov namreč skoraj porušili zgodovinski most Koningshaven.

Luksuzna jahta je trenutno na testni vožnji, če bo prestala vse teste, pa jo bodo izročili 59-letnemu milijarderju in lastniku Amazona Jeffu Bezosu.

Bezosova jahta pa že od začetka izgradnje dviga veliko prahu. Plovilo so zgradili v Rotterdamu, kjer so zaradi njene višine – jambori so visoki skoraj 40 metrov – skoraj porušili zgodovinski most Koningshaven. Prebivalci Rotterdama so se uprli in zagrozili, da bodo ladjo obmetavali z jajci, če se to zgodi. Plovilo so nato le preselili v drugo ladjedelnico, a so morali jambore medtem odstraniti.

Jahta v dolžino meri 127 metrov in ima 76 metrov dolgo spremljevalno plovilo, na katerem je pristajalna steza za helikopter. Jahta lahko sprejme 18 gostov in zahteva kar 40-člansko posadko. Letno vzdrževanje pol milijarde evrov vredne jahte stane okoli 25 milijonov evrov. A za Bezosa, ki ima pod palcem okoli 181 milijard, je to le drobiž.