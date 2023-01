DiCapria ujeli na plesišču: "Zakaj pleše kot moj dedek?" #video

Na TikToku te dni kroži posnetek igralca Leonarda DiCapria, ki je prve dni novega leta preživel v Miamiju, pri čemer so ga ujeli na plesišču enega od tamkajšnjih nočnih klubov.

Poglejte:

Video je zbral že več kot 4,5 milijona ogledov in množico komentarjev na račun njegovih plesnih gibov.

"Zakaj pleše kot moj dedek?" je zapisala neka uporabnica TikToka, druga pa: "Očitno je bil večer starejših občanov." Mnogi so se obregnili tudi ob dejstvo, da DiCaprio na posnetku kadi, čeprav je v zaprtem prostoru. "Ali s tem pomaga okolju?" se je vprašal eden od uporabnikov TikToka in s tem ciljal na DiCaprijeve okoljevarstvene projekte, na to pa je nekdo drug dodal: "Ne, to počne s svojim zasebnim letalom."

Odkar se je razšel s 23 let mlajšo manekenko Camilo Morrone, DiCaprio uživa v samskem življenju, v zadnjem času so ga povezovali z več mladimi dekleti, pred kratkim pa je na zabavo, ki jo je priredil, povabil tudi najbolj znano hrvaško navijačico Ivano Knoll.

