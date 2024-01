Leonardo DiCaprio delil veselo novico iz Hrvaške

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Leonardo DiCaprio je na Instagramu delil videoprispevek Washington Posta o ponovnem naseljevanju ogroženih školjk v hrvaškem morju.

Gre za velike leščurje, prepoznavne školjke Jadranskega morja, ki jih je v zadnjih letih skoraj povsem iztrebil zajedavec iz rodu haplosporidium. Dodatno škodo povzročajo neodgovorni posamezniki, ki te zaščitene školjke nabirajo, in sidra množice plovil, ki vsako leto zasedejo Jadran.

Kot v videoprispevku, ki ga je delil DiCaprio, navaja Washington Post, so znanstveniki v morju ob hrvaški obali odkrili skupino mladih leščurjev, kar vzbuja upanje, da se bo populacija teh školjk znova okrepila.

V zadnjih letih se strokovnjaki akvarija v Pulju intenzivno ukvarjajo z zaščito in ponovno širitvijo velikega leščurja v Jadranskem morju, kar so v komentarjih ob objavi na Instagramu poudarili tudi nekateri DiCaprievi sledilci iz Hrvaške. "Na Hrvaškem tej školjki rečemo periska, v puljskem akvariju pa se predano trudijo, da bi to vrsto vrnili v Jadran. Leo, res opažaš čudovite stvari za ekosistem," je zapisal eden od njih.

Oglejte si še: