Ameriška igralka in pevka Sabrina Carpenter je svoj 25. rojstni dan zaznamovala na poseben način. Prijatelji so ji pripravili torto, na kateri je fotografija Leonarda DiCapria, ki je na družbenih omrežjih postala pravi hit.

Kot je razvidno s fotografij, ki jih je zvezdnica objavila na svojih družbenih omrežjih, je bila na njeni torti fotografija Leonarda DiCapria z napisom "Ne, ne dopolni 25 let, tako si seksi". Omenjena fotografija je na družbenih omrežjih pred časom postala pravi hit, saj naj bi bil DiCaprio v zvezi le z dekleti, mlajšimi od 25 let, potem pa jih zapusti.

Sabrina Carpenter’s birthday cake 😭 pic.twitter.com/B2CbhSpSoY — Sabrina Daily Updates (@SCdailyupdates) May 12, 2024

Poustvarila videz iz kultnega filma

Sabrina Carpenter je rojstni dan praznovala v družbi svojega fanta, 31-letnega igralca Barryja Keoghana, in raperke Ice Spice.

Za to posebno priložnost je oblekla rumeno obleko, ki spominja na tisto, ki jo je igralka Kate Hudson v vlogi Andie Anderson nosila v kultnem filmu Kako se znebiti fanta v 10 dneh (How to Lose a Guy in 10 Days). Nadela si je tudi ujemajočo ogrlico.

sabrina carpenter x andie anderson

how to lose a guy in 10 days pic.twitter.com/2usympF96x — Sabrina Carpenter Brasil (@scarpenterbr) May 12, 2024

Carpenterjeva in Keoghan razmerja še nista uradno potrdila, so ju pa že večkrat skupaj opazili v javnosti. Pred kratkim sta se udeležila tudi najprestižnejšega modnega dogodka leta Met gala. Dobivata se od lanskega leta.

