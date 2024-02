Zvezdnici v restavraciji pustili zajetno napitnino, gostje osupli

Gre za italijansko restavracijo Pellegrino 2000 v predmestju Sydneyja Surry Hills.

Pevki sta si privoščili fokačo, olive in testenine, kar je naneslo 620 avstralskih dolarjev (375 evrov). Osebju sta pustili zajetno napitnino, 300 avstralskih dolarjev (181 evrov), in s tem osupli številne goste, saj dajanje napitnin v Avstraliji ni običajno.

Taylor Swift se v Avstraliji pripravlja na nadaljevanje turneje Eras Tour. Koncerte na turneji je že večkrat odprla njena dobra prijateljica, 24-letna pevka Sabrina Carpenter, v Sydneyju pa bosta prvič nastopili v petek. Na koncertu bo tudi Travis Kelce, partner 34-letne Swiftove, ki je v Sydney z zasebnim letalom pred kratkim priletel iz Los Angelesa.

Po poročanju portala New York Post sta z zvezdnico nastanjena v luksuznem hotelu Crown Sydney. V četrtek so ju fotografirali med obiskom sydneyjskega živalskega vrta.

