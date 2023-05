Slavnega igralca ujeli na oddihu v Rovinju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dvema tednoma si je tako igralec v Londonu privoščil odmor s kavo in si tudi takrat nadel enako kapo, kot jo je nosil nedavno na oddihu v Rovinju.

Pred dvema tednoma si je tako igralec v Londonu privoščil odmor s kavo in si tudi takrat nadel enako kapo, kot jo je nosil nedavno na oddihu v Rovinju. Foto: Profimedia

Zvezdnika iz franšize Možje X so fotografi ujeli v Rovinju, kjer si je privoščil dopust s svojo družino in prijatelji.

44-letnega filmskega zvezdnika Jamesa McAvoya so fotografi ujeli v sproščenem vzdušju in počitniških oblačilih, ki jih je kombiniral s kapo s ščitom. Oddih si je privoščil v eni izmed restavracij ob morju, kjer je užival v družbi družine in prijateljev.

Škotski igralec, ki je znan iz filmske franšize Možje X (X Man), svoje zasebno življenje skriva pred svojimi oboževalci in na svojem profilu na Instagramu, kjer mu sledi kar 4,1 milijona ljudi, še ni delil utrinkov z dopustovanja na Hrvaškem.

Poročen je z igralko Liso Liberati

Od leta 2019 je McAvoy v zvezi z igralko Liso Liberati, ki jo je spoznal na snemanju filma Razcepljen (Split), poročila pa sta se leta 2022. Pred tem pa je bil od leta 2006 do 2016 poročen z igralko Anne-Marie Duff, njun zakon pa je trajal dobrih deset let. V zakonu se jima je leta 2010 rodil tudi sin Brendan.

Foto: Guliverimage

McAvoy je poleg filma Možje X zaigral tudi v filmih Razcepljen, Pokora, Iskan, Zgodbe iz Narnije in drugih.

Razmišljal celo o duhovniškem poklicu

V nekem obdobju svojega življenja je James sicer hotel postati duhovnik. "Resno sem razmišljal, da bi postal duhovnik, a moji motivi niso bili pravi," je dejal.

Povedal je tudi, da je s svojo nekdanjo ženo v dobrih odnosih. "Samo zato, ker nisva več skupaj, ne pomeni, da se ne spoštujeva. Vse je dobro," je dodal McAvoy.