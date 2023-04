DiCaprio naj ne bi bil več samski, zapeljala ga je 28-letnica #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot trdi britanski tabloid The Sun, slavni igralec Leonardo DiCaprio ni več samski. Že več mesecev naj bi se namreč dobival z voditeljico resničnostnega šova Otok ljubezni Mayo Jama.

48-letnik naj bi bil že nekaj mesecev v zvezi z 28-letno voditeljico Mayo Jama. Prvič so ju skupaj opazili februarja letos na zabavi v Londonu, marca pa naj bi nekaj časa skupaj preživela tudi v New Yorku. Prejšnji mesec so ju fotografi ujeli, ko sta zapuščala klub Le Piaf v Parizu.

Maya Jama secretly dating Leonardo DiCapriohttps://t.co/ulEdIRp3yI pic.twitter.com/vCYXhxOzWB — The Scottish Sun (@ScottishSun) April 3, 2023

Bila sta že na več zmenkih

Neznani vir je za tabloid povedal, da sta Maya in Leonardo v rednih stikih in sta bila že na več zaporednih zmenkih: "Oba sta pred kratkim prekinila dolgoletni razmerji, tako da se nikomur od njiju ne mudi – zabavata se in videla bosta, kako bo šlo. Sicer živita v različnih državah, a je Maya že prej imela razmerje na daljavo, zato ve, kako težko je. Leo pa zelo rad preživlja čas z njo."

Voditeljica resničnostnega šova Otok ljubezni je lani preklicala zaroko z avstralskim košarkarjem Benom Simmonsom. Pred tem je bila v štiriletni zvezi z raperjem Stormzyjem.

DiCaprio je avgusta lani prekinil petletno zvezo z manekenko Camilo Morrone. Pred tem je bil v zvezi tudi z manekenkami Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Toni Garrn in Gigi Hadid. Zanj naj bi veljalo, da se ne dobiva z dekleti, starejšimi od 25 let, a to, glede na Jamino starost (28), ne drži.

Predstavnika Jame in DiCapria njune zveze sicer nista želela komentirati.

Maya Jama na zabavi Leonarda DiCapria februarja letos. Foto: Profimedia