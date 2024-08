Nekdanji zvezdnik lige NBA Magic Johnson je, potem ko so njegovo jahto opazili na različnih lokacijah v Sredozemlju, pred kratkim prispel v Dubrovnik. Z ženo in prijatelji je obiskal eno izmed tamkajšnjih restavracij in bil nad njihovo ponudbo navdušen.

Štiriinšestdesetletni nekdanji košarkar svoje sledilce na družbenih omrežjih redno obvešča o tem, kako potekajo njegove poletne počitnice. Potem ko je z ženo Cookie in prijatelji obiskal Barcelono, Monte Carlo, Cannes in Capri, je pred kratkim prispel v Dubrovnik, kjer so ga navdušile lokacije snemanja serije Igra prestolov (Game of Thrones).

"Uradno smo pristali na Hrvaškem! Dan smo preživeli v raziskovanju starega mestnega jedra Dubrovnika, kjer so snemali serijo Igra prestolov, vključno s prizori v zalivu Črna voda (Blackwater)," je v objavi zapisal košarkar. In dodal: "S Cookie, Rodneyjem, Holly, Mikom in Natasho smo večerjali v restavraciji Nautika (restavracija z Michelinovo zvezdico, op. p.) in hrana je bila neverjetna. Cookie in Rodney sta velika oboževalca Igre prestolov, zato je bil to zanju zagotovo razburljiv dan."

V Dubrovniku že četrtič

Tik pred obiskom Dubrovnika se je Magic Johnson ustavil še v Črni gori, kjer je obiskal starega prijatelja iz lige NBA Vlada Divca. Tako na Hrvaškem kot v Črni gori pa ni bil prvič. Počitnice na Jadranu so mu očitno zelo všeč, saj se je v Dubrovniku mudil že v letih 2020, 2021 in 2022, medtem ko je Črno goro lani obiskal prvič. Takrat mu je družbo delal nekdanji hrvaški košarkar Dalibor Bagarić.

Johnson se je po koncu športne kariere usmeril v podjetništvo in postal lastnik kluba Los Angeles Lakers, za katerega je v času kariere tudi igral. V lasti ima tudi številne ameriške kinodvorane in restavracije, kot sta Sodexo in Burger King. Njegovo premoženje ocenjujejo na 1,2 milijarde dolarjev oziroma 1,11 milijarde evrov.

