64-letni košarkarski zvezdnik Earvin "Magic" Johnson, ki je svoje najboljše predstave v profesionalni karieri odigral za Los Angeles Lakerse, za katere je osvojil tudi pet prstanov in je za mnoge eden najboljših organizatorjev igre vseh časov, z družino dopustuje v Sredozemlju.

Košarkar se že vrsto let odpravi na potovanje po Sredozemlju, kjer se z razširjeno družino vkrcajo na jahto z imenom Phoenix 2 in se ustavijo v največjih mestih od Španije, Francije do Italije. Na ladji so se mu poleg žene Earlithe "Cookie" Johnson pridružili tudi sinovi in hčere ter tudi znana imena: LaTanya in njen mož, igralec Samuel L. Jackson ter Cedric the Entertainer in Lorna Wells. Košarkar redno deli nove objave na svojem Instagram profilu, kjer svoje sledilce razvaja s fotografijami z jahte in utrinkov iz evropskih mest.

Obiskali večja mondena sredozemska mesta ob morju

Med drugim so v okviru svojih počitnic po Sredozemlju že obiskali Barcelono, Monte Carlo, ustavili so se na Majorki, Ibizi, Saint-Tropezu, Antibesu in Cannesu v Franciji ter se odpravili naprej v Italijo na otok Capri, kjer se sodeč po njegovih objavah mudijo v zadnjih dneh.

Na Instagramu Johnson deli tudi svojo rutino treningov, ki jih običajno opravlja v času sončnih vzhodov. S posadko jahte Phoenix in družino pa si na palubi tudi pripravijo tematsko obarvane večere in preplešejo celo noč. "Ta večer je bil pravi! Noč smo zaključili s tematsko družinsko zabavo "Johnson's Rodeo Roundup", ki jo je pripravila ekipa Phoenix2! Plesali smo celo noč," je zapisal Johnson.

Nekdanji profesionalni košarkar se je po koncu kariere usmeril v poslovne vode, danes pa je uspešen podjetnik in lastnik številnih donosnih podjetij, med drugim Los Angeles Lakers, v lasti ima kinodvorane in restavracije v ZDA, kot sta Sodexo in Burger King. Johnson je tudi delni lastnik klubov Los Angeles Dodgers in Los Angeles Sparks, predvsem zaradi njegovih naložb v številne dejavnosti pa njegovo neto vrednost ocenjujejo na 1,2 milijarde dolarjev (1,11 milijarde evrov).

Poznavalci ocenjujejo, da je mogoče luksuzno plovilo Phoenix 2 najeti za 1,5 milijona dolarjev (1,38 milijona evrov) na teden. Foto: Shutterstock

Magic Johnson ima sicer tri otroke, njegov 43-letni sin Andre se mu je rodil v razmerju z nekdanjo partnerko Melisso Mitchell, v zakonu z ženo Cookie Johnson, s katero sta se poročila leta 1991, pa sta se mu rodila še 32-letni sin EJ in danes 29-letna hčerka Elisa.

Oglejte si še: