Prejel težko diagnozo, nato pa uprizoril čustveno vrnitev #video

Tekme All-Star v ligi NBA že dolgo časa niso več to, kar so bile včasih. Če so včasih vsi košarkarski navdušenci na koledarjih črtali dneve do odmevnega zvezdniškega konca tedna, pa je danes zgodba povsem drugačna, saj je za večino tako košarkarskih zvezdnikov kot košarkarskih navdušencev le še nujno zlo. A ni bilo vedno tako. V zgodovini lige NBA je kar nekaj trenutkov in tekem, ki močno odmevajo še danes. Skozi enega izmed njih smo se sprehodili tudi v tokratnem skoku v športno preteklost.

Med tistimi tekmami All-Star, ki so v zgodovini še posebej izstopale po čustveni plati, je zagotovo obračun vseh zvezd iz leta 1992, ko je glavna vloga pripadla zvezdniku Los Angeles Lakers Magicu Johnsonu. Zvezdniško srečanje je tako pripadlo košarkarju, ki tistega leta ni odigral niti ene tekme rednega dela sezone. Ta je osupnil svet z objavo novembra 1991, da se umika iz lige NBA zaradi okužbe z virusom HIV, ki je za mnoge takrat v glavah pomenila smrtno obsodbo, čeprav je Johnson od prvega trenutka vztrajal, da njegova diagnoza nikakor ne pomeni konca življenja na nobenem področju. Kljub upokojitvi je bilo v tisti sezoni njegovo ime še vedno na glasovnicah za tekmo All-Star, zaradi Magicove priljubljenosti so ga izglasovali v prvo peterko, Johnson pa se je odločil, da se za to tekmo vrne iz začasne upokojitve. In naredil jo je nepozabno.

Tekma, ustvarjena zanj

O obračunu v Orlandu se je takrat govorilo, kot že dolgo ne, vsi košarkarski strokovnjaki pa so bili enotnega mnenja – tekma All-Star je bila ustvarjena za Magica Johnsona. O svojem velikem tekmecu je takrat pred srečanjem spregovoril tudi Michael Jordan. "Zelo presenetljivo je, vendar bi človek težko opazil, da je dobil tako težko diagnozo, pa ne samo zaradi njegovega razpoloženja in najinega odnosa. Neverjetno je, da je dovolj močan, da nikoli ne dovoli, da bi se njegov odnos do česarkoli spremenil, ob tem pa nikoli ne da vedeti, kakšno je njegovo stanje. Prepričan sem, da ima slabe trenutke, a kaže res neverjetno moč. Okužba z virusom HIV se je zgodila in on se s tem spopada. Res ga spoštujem," je takrat dejal Jordan.

Ta tekma All-Star je ena najbolj zvezdniških v zgodovini NBA. Na njej je sodelovalo enajst od dvanajstih članov t. i. dream teama iz olimpijskih iger 1992 v Barceloni, med drugim sta si Johnson in Jordan delila parket s Hakeemom Olajuwonom, Isiahom Thomasom, Jamesom Worthyjem, Joejem Dumarsom, Dikembejem Mutmobom in Timom Hardawayem. Toda ta noč je bila predvsem v znamenju "čarovnije".

Michael Jordan in Magic Johnson na tekmi vseh zvezd 1992. Foto: Guliverimage

Tekma All-Star 1992, Orlando

Ekipa zahoda : ekipa vzhoda 153:113

Ekipa zahoda:

Prva peterka Ekipa Odigrane minute Skoki Asistence Točke Magic Johnson LAL 29 5 9 25 Clyde Drexler POR 28 9 6 22 Chris Mullin GSW 24 1 3 13 Karl Malone UTA 19 7 3 11 David Robinson SAS 18 5 2 19 Rezerve Ekipa Odigrane minute Skoki Asistence Točke Jeff Hornacek PHO 24 2 3 11 Tim Hardaway GSW 20 0 7 14 Hakeem Olajuwon HOU 20 4 2 7 John Stockton UTA 18 1 5 12 James Worthy LAL 14 4 1 9 Dan Majerle PHO 12: 3 2 4 Dikembe Mutombo DEN 10 2 1 4 Otis Thorpe HOU 4 0 0 2

Vzhod:

Začetna peterka Ekipa Odigrane minute Skoki Asistence Točke Michael Jordan CHI 31 1 5 18 Isiah Thomas DET 28 1 5 15 Charles Barkley PHI 28 9 1 12 Scottie Pippen CHI 21 4 1 14 Patrick Ewing NYK 17 4 0 10 Rezerve Ekipa Odigrane minute Skoki Asistence Točke Dennis Rodman DET 25 13 0 4 Joe Dumars DET 17 1 3 4 Reggie Lewis BOS 15 4 2 7 Brad Daugherty CLE 15 6 1 6 Mark Price CLE 15 0 3 6 Michael Adams WSB 14 1 1 9 Kevin Willis ATL 14 4 0 8

*Tako Larry Bird kot Dominique Wilkins sta bila izbrana za tekmo vseh zvezd, a nista igrala zaradi poškodbe. Wilkinsa je zamenjal Kevin Willis. Michael Adams je zamenjal Birda.

*Scottie Pippen je začel v prvi peterki namesto poškodovanega Birda.

Naziv MVP

Tekma vseh zvezd 9. februarja 1992 je postala prizorišče čustvenega in nepozabnega trenutka, ko se je na parketu pojavil Magic Johnson. Predstavljen kot član začetne peterke je prejel stoječe ovacije obeh ekip in prisotnih navijačev. Iskren odziv je poudaril Johnsonovo trajno priljubljenost in globoko spoštovanje, ki ga je užival kot igralec in oseba. Dolgoletni prijatelj in tekmec v ligi NBA Isiah Thomas je nato stekel čez igrišče, da bi objel Johnsona. Drug za drugim so se mu pridružili še drugi.

V izjemni vrnitvi na igrišče v Orlandu je Johnson pokazal svoj neprekosljiv talent med tekmo zvezd NBA leta 1992. Njegova predstava je simbolizirala odpornost, podiranje ovir in zmagoslavje odločnosti. Johnsonova prisotnost je vzbudila občutno navdušenje. "Besede veliko pomenijo," je po tisti tekmi dejal Johnson. "Toda največ štejejo občutki. Naša je igra sočutja. Nikoli ne bom pozabil tistih objemov in spodbude."

Johnson je nato odšel in izkoristil zadnjih 90 sekund tekme ob zmagi Zahoda s 153:113, da je navijačem dal še en trajen spomin, s 25 točkami in devetimi asistencami, ki mu je prinesel priznanje MVP All-Star. Najprej je izjemno podal soigralcu Danu Majerleju za polaganje. Nato se je odrekel kakršnikoli obrambni pomoči in tako Isaiha Thomasa kot Michaela Jordana prisilil v zgrešena meta ob naslednjih dveh posestih žoge vzhoda. Nazadnje, ko se je ura iztekla, je sam zadel trojko s prstom v zraku, takoj ko je sprožil met. Bil je tako popoln trenutek, da so igralci obeh strani prenehali igrati, da bi z Johnsonom delili tiste zadnje dragocene sekunde pred zadnjim piskom sirene, tako da zadnjih 14 sekund sploh ni bilo odigranih. "To je prva tekma, ki je bila zaradi objemov končana predčasno," je dejal. "To je bil popoln konec zgodbe. Ves teden sem poskušal napisati to zgodbo in bilo je, kot da bi bil za svojim pisalnim strojem in rekel: 'Tukaj je moj konec. Pika," je bil takrat čustven Johnson.

Johnson in Isiah Thomas v objemu pred začetkom tekme Foto: Guliverimage

Zgodba Magica Johnsona

Le malo športnikov je resnično edinstvenih in s svojimi edinstvenimi veščinami spremenijo način igranja svojega športa. Earvin "Magic" Johnson je bil eden izmed njih. Johnson je bil celo več kot revolucionaren igralec, ki je bil z 206 centimetri najvišji branilec, ko je vstopil v ligo NBA. "Njegov vzvišen talent je vzbudil začudenje in občudovanje celo najbolj navadnega ljubitelja košarke," so si enotni strokovnjaki. Ne glede na to, ali je šlo za podajo izza hrbta, met s polovice igrišča ob sireni ali nasmeh, ki je osvetlil dvorano, je vsakdo, ki je videl Johnsona igrati, odnesel s seboj neizbrisen spomin na to, čemur je bil priča. Od trenutka, ko je stopil na igrišče, so ljudje razmišljali: kako lahko tako velik človek naredi toliko stvari z žogo in s svojim telesom? To je bila "Magija".

Johnson je v svoji 13-letni karieri v ligi NBA, ki jo je vso preživel pri Los Angeles Lakersih, dosegel skoraj vse, o čemer lahko igralec sanja. Osvojil je pet šampionskih prstanov, po trikrat je osvojil nagrado za najkoristnejšega igralca in nagrado za MVP finala. Bil je 12-kratni udeleženec tekme vseh zvezd in devetkrat član prve ekipe lige NBA.

S priznanjem za naziv MVP Foto: Guliverimage

Čeprav naj bi bila tekma All-Star 1992 zadnja Johnsonova v karieri, se je ta odločil za povratek v sezoni 1995/96, a je trenutek iz leta 1992 za vedno ostal zapisan kot eden največjih v zgodovini tekme vseh zvezd in eden najbolj čustvenih v športu nasploh.

Več iz rubrike skok v športno preteklost: