Kaj se je res dogajalo v skrivnostnem kotičku šolskega hodnika? #video

Pri komaj 16 letih se je Brianu Banksu, velikemu talentu ameriškega nogometa, sesul svet, potem ko so ga po krivem obsodili za posilstvo dijakinje. Njegovih deset mladostniških let je bilo uničenih. Sliši se kot zgodba iz nočne more. In kako se je končala?

Brian Banks je bil uspešen igralec ameriškega nogometa v Polytechnic High School (Poly) v Long Beachu v Kaliforniji. Leta 2002, ko je bil v tretjem letniku, je dobil že ustno zagotovilo, da bo igral za univerzo USC. Lahko bi rekli, da je imel svet pod nogami in izjemno svetlo športno prihodnost.

Zmenek z dijakinjo med učno uro v skrivnostnem kotičku šolskega hodnika mu je za vedno spremenil življenje. Foto: Guliverimage

Trdila je, da je bila posiljena. Pa je bila res?

A najstniška nedolžna vihravost mu je vzela 11 let brezskrbnega mladostniškega življenja. Zmenek z dijakinjo med učno uro v skrivnostnem kotičku šolskega hodnika mu je za vedno spremenil življenje. Wanetta Gibson ga je namreč obtožila posilstva, ki se v resnici ni nikoli zgodilo. Gibsonova in njena mama Wanda Rhodes sta takrat tožili Long Beach Unified School District, da šola Polytechnic High School ni varno okolje. Na račun tega sta dobili poravnavo v višini 1,5 milijona ameriških dolarjev (danes okrog 900 tisoč evrov).

Čeprav proti Banksu niso imeli nobenih trdnih dokazov, pri dekletu niso našli nobene DNK-sledi in prav tako ni bilo prič, so Briana aretirali zaradi posilstva. Po mesecih čakanja na sojenje je odvetnik Banksu predlagal, naj sklene dogovor o priznanju krivde, saj je menil, da na sodišču ne bo mogel zmagati.

Mama mu je vseskozi stala ob strani. Foto: Guliverimage

Brianu so pri komaj 17 letih sodili kot odrasli osebi. Pri rosnih letih se je spopadel z izjemno težko odločitvijo. Ali se boriti proti obtožbam in tvegati. Grozila mu je 41-letna ali celo dosmrtna zaporna kazen. Druga možnost je bila, da za krajšo kazen sprejme dogovor o priznanju krivde in odsluži čas v zaporu za dejanje, ki ga ni storil. Izbral je drugo možnost ter bil obsojen na pet let zapora in pet let pogojne kazni. Banks je pozneje izjavil, da mu je odvetnik takrat dejal, da bo dobil le pogojno in ne tudi zaporne kazni. Na svoj 18. rojstni dan je Banks moral v zapor in tako začel petletno zaporno kazen.

Posnetka niso mogli uporabiti na sodišču

Po prestani zaporni kazni, takrat je Brian na prostosti služil pogojno kazen, ga je skoraj desetletje po domnevnem posilstvu prek družbenega omrežja Facebook kontaktirala Wanetta Gibson. Srečala sta se v prisotnosti zasebnega preiskovalca, ki ga je najel Banks. Tam je priznala, da si je celotno zgodbo izmislila, kar so na skrivaj tudi posneli. Prav tako je iz posnetka razvidno, da se je bala, da bi morala vrniti ves denar.

Posnetka na sodišču niso mogli uporabiti, saj je bil posnet brez vednosti in soglasja Gibsonove, prav tako pa niso imeli njenega pisnega priznanja.

Že prej je Brian Banks za pomoč zaprosil California Innocence Project (CIP), neprofitno organizacijo pravne fakultete. Sprva ni Brian Banks se je po oproščeni sodbi vrnil v ameriški nogomet in zaigral v ligi NFL. Foto: Guliverimage bilo dovolj dokazov o Banksovi nedolžnosti, da bi primer prevzeli. Po posnetku in priznanju so se odločili, da ga vendarle prevzamejo. To je bil prvi primer, v katerem je organizacija zastopala krivično obsojenega, ki je bil že izpuščen iz zapora.

Ta organizacija je bila ključna pri zbiranju dodatnih dokazov, ki so dokazovali Banksovo zgodbo. Na podlagi teh je okrožni državni tožilec 24. maja leta 2012 od sodnika zahteval, naj razveljavi obsodbo. Banks je bil oproščen, prav tako so mu izbrisali kartoteko spolnega prestopnika. Po tej razsodbi se je Banks na sodišču zlomil in zajokal.

Kje je danes Wanetta Gibson?

Kje je danes Wanetta Gibson, ni znano. Potem ko je postalo jasno, da je lažno obtožila Banksa, se je umaknila iz javnosti in je o njej zelo malo informacij.

Po oprostitvi se mu je uresničila življenjska želja

Po oprostitvi je Banks poskušal nadaljevati svojo nogometno kariero. Igral je za zdaj propadlo Združeno nogometno ligo (UFL), se udeleževal kampov za več ekip NFL. Na koncu je podpisal pogodbo z Atlanta Falcons in s tem izpolni življenjske sanje, da zaigra v ligi NFL.

Na žalost je Brianova zgodba le ena od mnogih. Z deljenjem svoje zgodbe Banks danes pomaga ozaveščati o krivičnih obsodbah, sistemskih težavah v kazenskopravnem sistemu. S tem tudi druge navdihuje druge v boju za pravico in svobodo.

