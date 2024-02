Zaprte ulice, popolna norija, vpitje in obljube #video

V Kansas Cityju v Missouriju so zaprli tri kilometre ene glavnih mestnih prometnic, kjer se je zbralo več kot sto tisoč navijačev njihove ekipe ameriškega nogometa Kansas City Chiefs, ki je v nedeljo tretjič v zadnjih petih letih osvojila Super Bowl. MVP finalne tekme Patrick Mahomes in soigralci so dobili parado, kot si jo šampioni v Ameriki najbolj priljubljenega športa zaslužijo. Te posnetke si morate ogledati.

Pogled na parado prvakov lige NFL v Kansas Cityju iz helikopterja:

Zbrala se je nepregledna množica. Foto: Guliverimage Slavje četrtega osvojenega Super Bowla v Kansas Cityju poteka že od nedelje. Njihovi ekipi je v nedeljo zvečer uspelo v Las Vegasu, ko so po preobratu v zadnjih sekundah podaljška s 25:22 premagali San Francisco 49ers. Takrat je najkoristnejši igralec finala lige NFL Patrick Mahomes dejal: "Nocoj bom slavil, na paradi bom slavil, nato pa bom naredil vse, da bom na tej tekmi tudi naslednje leto. Da osvojimo tretji naslov zapored. V NFL je, kot je rekel Tom Brady: osvojiš naslov, imaš parado, dobiš prstane, nato pa nisi več prvak. Vrniti se moraš z enako miselnostjo." Pri treh šampionskih prstanih se torej ta generacija Chiefsov ne bo ustavila. Če ima Mahomesa, je res vse mogoče. To je na paradi poudaril tudi lastnik kluba Clark Hunt: "Tekma je bila napeta. A ko imaš trikratnega MVP Super Bowla, je zmaga vedno dosegljiva. Ko se tekma lomi in gleda ves svet, ni boljšega od Mahomesa."

Patrick Mahomes Foto: Guliverimage Na paradi so igralce in strokovni štab z avtobusi z odprtimi strehami zapeljali po zaprti osrednji aveniji v mestu, a so igralci kmalu zapustili avtobus in začeli noreti po ulici, se družiti z navijači in drug drugega nositi na ramenih. Koliko prebivalcem Kansas Cityja pomeni ta lovorika, najlepše orišejo besede enega od njih, ki jih je na robu solz povedal v nedeljo v izjavi za Reuters: "Noro je! To je kot najpomembnejša stvar vseh časov."

Willie Gay running shirtless through the streets of KC 😂 @WillieGayJr pic.twitter.com/lonBWDK2Kx — NFL (@NFL) February 14, 2024

Tako so se navijači zbirali pred postajo Union, kamor so se z avtobusi pripeljali novi – stari prvaki lige NFL. Foto: Reuters

Najbolj divje sta proslavljala Travis Kelce in Isiah Pacheco. Kelcejeve izbranke Taylor Swift ni bilo na paradi, saj se je vrnila na svojo koncertno turnejo. Je pa zato izstopala Brittany Lynne, Mahomesova žena je po cesti tekla z zastavo Chiefsov v rokah.

Nato so stopili na veliki oder pred glavno železniško postajo v mestu. Pred nepregledno množico so nagovorili navijače in jih še dodatno podžgali. Na pobudo Patricka Mahomesa so vzklikali tudi ime glavnega trenerja Andyja Reida.

"Nikamor ne grem!" je strah navijačev, da se poslavlja od ekipe, ker mu poteče pogodba, pomiril ključni obrambni igralec Chris Jones. "Tri v vrsto!" Odločen je, da naslednjo sezono osvojijo še tretji zaporedni naslov.