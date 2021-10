Gigi Hadid in Zayn Malik nista več skupaj

Ljubezni med 28-letnim pevcem in 26-letno manekenko je konec. Razlog za njun razhod za zdaj ostaja neznan, a tuji mediji namigujejo, da naj bi tičal v sporu med Zaynom in Gigijino mamo Yolando. Mladi pevec naj bi nesojeno taščo celo udaril.

Foto: Guliverimage "Gigi in Zayn trenutno nista skupaj," je za revijo People potrdil njun družinski prijatelj in dodal, da hčerko Khai še vedno vzgajata s skupnimi močmi. Par naj bi se razšel, še preden je v javnost prišla informacija, da naj bi Zayn udaril Gigijino mamo. "Razšla sta se pred incidentom z Yolando. Zaradi hčerke sta poskušala rešiti svojo zvezo, a jima ni uspelo," razlaga vir.

Nekdanji član skupine One Direction obtožbe o nasilju nad svojo nesojeno taščo ostro zanika: "Odločno zanikam, da sem udaril Yolando Hadid in zaradi svoje hčerke z javnostjo nočem deliti nobenih podrobnosti. Upam, da bo Yolanda ponovno razmislila o lažnih obtožbah in se lotila reševanja družinskih zadev v zasebnosti," je povedal za portal TMZ.

Namesto Gigi pa je spregovoril njen predstavnik za javnost: "Gigi se osredotoča na to, kar je pomembno za njeno hčer, in v času reševanja družinskih težav prosi za nekaj zasebnosti."

Gigi in Zayn sta sicer imela zelo razburkano zvezo. Prvič sta se začela dobivati jeseni 2015 in se po dveh letih in pol razšla. Romanco sta obudila po mesecu dni in se januarja 2019 znova razšla. Svojo zvezo sta znova obudila do konca istega leta in jo septembra 2020 okronala s hčerko. A očitno to ni bilo dovolj za obstoj njunega razmerja. Njuna ljubezen je zdaj, po skoraj dveh letih znova ugasnila.

