Zvezdnica končno razkrila hčerino ime

25-letna manekenka Gigi Hadid in njen srčni izbranec Zayn Malik sta se pred štirimi meseci razveselila deklice, ki jo skrbno skrivata pred očmi javnosti. A zdaj se je mlada mamica očitno malce omehčala in razkrila ime svoje prvorojenke.

To je naredila na precej neočiten način, a so oboževalci vseeno takoj opazili drobtinico, ki jo jim je vrgla. Gigi je namreč spremenila osnovne podatke oziroma svoj opis na Instagramu, kjer se je med drugim opisala kot Khaina mama ("khai's mom").

Zvezdnica se je sicer v vlogo mame takoj brez težav vklopila in v materinstvu nadvse uživa, je že pred časom za portal Entertainement Tonight razkril vir. "Materinstvo je sprejela tako naravno. Pisano ji je na kožo," je povedal. In dodal, da je dojenčica močno zbližala tudi Gigi In Zayna, ki sta imela v preteklosti precej turbulentno razmerje in ga večkrat končala ter znova začela. "Tako sta zaljubljena in to, da imata zdaj še otroka, ju je še bolj povezalo. Delita si enake vrednote, ko gre za kulturo, družino in vzgojo. Gigi in Zayn sta si zelo blizu s svojima družinama in pomembno se jima zdi, da v takšnem ljubečem okolju vzgajata tudi svojo hčer."

