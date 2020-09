Mohamed Hadid je oče slavnih manekenk Gigi in Belle, ki pa je za razliko od svojih hčerk in njune mame umaknjen od budnega očesa javnosti, zato slabo prenaša vso pozornost, ki jo dobi na njun račun.

"Zame je nevarno biti njun oče, moram biti zelo previden," je pred kratkim razkril 71-letni Mohamed Hadid, ki je sicer uspešen poslovnež in nepremičninar. Zavrniti je moral precej poslovnih priložnosti, saj vse "posredno vpliva na hčerki in njun ugled", je razkril za medije in dodal, da nekateri slavni hčerki Bello in Gigi celo uporabljajo kot orožje proti njemu, da ga nadlegujejo, poroča Daily Mail.

"Ljudje me ne vidijo kot Mohameda Hadida, ampak kot očeta Gigi in Belle," je dodal. Poleg njiju ima še dve hčerki, Marielle in Alano, ter sina Anwarja.

Vsak dan dobiva ponudbe za snemaje resničnostnega šova v slogu družine Kardashian, približno deset televizijskih mrež si želi snemati z njimi, a pravi, da Hadidovi niso takšni. "Smo veliko bolj zasebni kot ljudje mislijo. S Kardashianovimi smo prijatelji in jih spoštujemo, vendar mi nismo za šov."

Ob tem je še dodal, da svojih otrok nikoli ne bi uporabil za izboljšanje svoje kariere, saj jih mora kot oče ščititi. "Nočem z njimi hoditi po ulici in se fotografirati."

Slavni otroci Hadid, ki jih ima Mohamed z nekdanjo ženo Yolando: Gigi, Anwar in Bella. Foto: Getty Images

Hadidove v svet ponesla hčerka Gigi

Slavni manekenki Gigi in Bella sta se Mohamedu rodili v zakonu z nizozemsko manekenko Yolando Van den Herik, s katero je dobil tudi sina Anwarja, iz prejšnjega zakona z Mary Butler pa ima starejši hčerki Alano in Marielle.

Za svetovno slavo družine Hadid je prva poskrbela 25-letna Gigi, nato sta ji na manekenski poti sledila še Bella in Anwar, vsi trije so danes zelo uspešni v modnem svetu, mama Yolanda pa je hkrati postala zvezdnica resničnostnega šova The Real Housewives of Beverly Hills.

Gigi je sicer začasno prekinila delo, saj je pred kratkim postala mama. Z izbrancem Zaynom Malikom, nekdanjim pevcem skupine One Direction, sta se razveselila hčerke.

Preverite več: