Nova vroča "mamadžerka" v Hollywoodu: Yolanda Hadid #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja nizozemska manekenka Yolanda Hadid je mama nadvse uspešnih manekenk Gigi in Belle Hadid, v manekenski svet pa se uspešno prebija tudi njen sin Anwar. Kot kaže, je tako kot Kris Jenner tudi Yolanda prava "mamadžerka".

"Mamadžerka" je naziv, ki ga je v svet ponesla slavna Kris Jenner, mama še slavnejših sester Kardashian in Jenner, saj je spretno poskrbela, da je večina izmed njenih šestih otrok izjemno uspešnih in znanih po vsem svetu. Njena najmlajša hčerka Kylie je pred kratkim celo postala milijarderka, skoraj vsi pa imajo lastne linije izdelkov, ki jih kupujejo ljudje po vsem svetu.

A Kris ni edina mama, katere otroci so zdaj del ameriškega šovbiznisa. Že nekaj časa se govori tudi o sestrah Hadid, Belli in Gigi, ki sta zdaj ene izmed najbolj iskanih in najbolje plačanih manekenk. Ker se v ospredje prebija tudi njun mlajši brat Anwar, je čas, da bolje spoznamo njihovo "mamadžerko".

Yolanda s svojimi slavnimi otroki: Anwarjem, Gigi in Bello Foto: Getty Images

Pet zanimivosti o Yolandi Hadid

Yolanda Hadid se je rodila leta 1964 kot Yolanda van den Herik na Nizozemskem, kjer je tudi začela svojo manekensko kariero. Ta jo je ponesla v Pariz, Milano, Sydney, Cape Town, Tokio, New York in Los Angeles.

se je rodila leta 1964 kot Yolanda van den Herik na Nizozemskem, kjer je tudi začela svojo manekensko kariero. Ta jo je ponesla v Pariz, Milano, Sydney, Cape Town, Tokio, New York in Los Angeles. Kot manekenka je delala 15 let, potem pa se je hotela ustaliti in si ustvariti družino. Leta 1994 se je, potem ko se je poročila z Mohamedom Hadidom , preselila v Los Angeles.

, preselila v Los Angeles. Z Mohamedom je bila poročena šest let, skupaj pa sta dobila tri otroke: Jeleno (zdaj je znana kot Gigi), Isabello (Bello) in Anwarja.

Novembra 2011 se je poročila s producentom, skladateljem in glasbenikom Davidom Fosterjem , s katerim sta se ločila maja 2017.

, s katerim sta se ločila maja 2017. Leta 2012 je postala del resničnostnega šova Resnične gospodinje Beverly Hillsa, v katerem je nastopala štiri leta.

Manekenka v njej se izraža še danes, skozi svoj osebni stil:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Pred kratkim je svoje telo osvobodila vsega sra**a

V začetku leta je ob praznovanju svojega 55. rojstnega dne razkrila, da je svoje telo osvobodila vsega sra**a, s čimer je imela v mislih polnila, botoks in prsne vsadke.

"Končno nazaj pri originalu kot leta 1964. Živim v telesu, v katerem ni prsnih vsadkov, polnil, botoksa, lasnih podaljškov in vsega sra**a, ki sem ga potrebovala, da sem lahko sledila družbi in njenim narekom, kakšna mora biti seksi ženska. Tvoje zdravje je tvoje bogastvo, zato sprejemaj pametne odločitve," je zapisala v objavi na Instagramu, ki so jo v 12 urah všečkali že več kot 400.000-krat.

Slavna mama je ob tem še dodala, da je potrebovala kar nekaj let, da je popravila slabe odločitve iz preteklosti in da zdaj končno sprejema svojo podobo.

Pri tem ji seveda pomaga tudi zdrava prehrana, o kateri je več razkrila marca lani, ko je za Vogue pokazala, kaj poje v enem dnevu:

Preverite tudi: