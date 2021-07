Manekenka pojasnila, zakaj v medijih noče videti obraza hčerke

Slavna manekenka Gigi Hadid je medije, paparace in oboževalce v javnem pismu prosila, naj ne objavljajo obraza njene hčerke Khai, ki jo je rodila septembra lani. Poudarila je, da ne ona ne njen partner, pevec Zayn Malik, tega ne počneta in da enako pričakuje tudi od vseh preostalih.

"Ne razume, zakaj jo med sprehodi po New Yorku ves čas pokrivava in skrivava," je zapisala, "tudi sama si želim, da bi lahko videla in izkusila to najbolj čudovito mesto na svetu - toda brez medijskega cirkusa, ki ga doživljajo otroci slavnih staršev. Vem, da imajo zvezne države različne zakone glede objavljanja otrok v medijih, večinoma pa je to odvisno od poštenosti fotografa, medija in oboževalcev, ki fotografije delijo."

A letter from a Mamma 💜 pic.twitter.com/Ly7zqxFXro — Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 6, 2021

"Povedala bi vam rada to: vsi veste, da na družbenih medijih nikoli namerno ne objaviva obraza svoje hčerke. Želiva si, da bi se lahko ob primerni starosti sama odločila, kaj bo delila s svetom, in da bi bilo njeno otroštvo kar se da normalno."

Vse fotografe, medije in preostale, ki objavljajo fotografije nje oziroma njene hčerke, je prosila, naj dekličin obraz vsaj zameglijo, ob tem pa se zahvalila vsem tistim, ki so do zdaj to že upoštevali, in paparacem, ki med sprehodi v javnosti niso silili vanjo.

