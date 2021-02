Na naslovnici le 10 tednov po porodu: Nisem tako drobna kot prej

25-letna manekenka Gigi Hadid se je pred skoraj petimi meseci skupaj s fantom, članom priljubljene zasedbe One Direction, Zaynom Malikom, razveselila hčerke, ki jo skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti. Njenega obraza do zdaj še ni pokazala na družbenih omrežjih, njeno ime pa je razkrila šele pred kratkim. Z Zaynom sta namreč odločena, da bosta njeno zasebnost skrbno varovala in ji omogočila odraščanje stran od radovednih oči javnosti, čeprav sta sama slavni osebi, je Gigi razkrila za Vogue.

Izbrala je porod na domu

Prav tako je mlada mamica prvič spregovorila o tem, kako je potekalo rojstvo male Khai. Gigi in Zayn sta se namreč odločila, da se bo hčerka rodila doma in ne v bolnišnici.

K tej odločitvi je pripomogla tudi pandemija novega koronavirusa, zaradi česar ob Gigi, poleg Zayna, ne bi mogli biti mama Yolanda in sestra Bella. V precejšnji meri pa je k takšni odločitvi pripomogel tudi dokumentarni film iz leta 2008 z naslovom The Business of Being Born. Film namreč problematizira dejstvo, da porodi v ameriških bolnišnicah vedno potekajo ob uporabi močnih protibolečinskih sredstev, in tudi prikazuje vse pogostejše medicinske posege v ta sicer naraven proces.

Gigi si je namreč želela mirnega, naravnega poroda brez epiduralne analgezije, in prav takšen je na koncu tudi bil, v varnem zavetju družinskega doma v Pennsylvanii. "Morala sem se zazreti globoko vase. Vedela sem, da me čaka najhujša bolečina v življenju, a moraš se ji prepustiti in si reči, da tako pač je," je povedala.

"Vedela sem, da so mama, Zayn in Bella ponosni name, a na neki točki, ko sem jih pogledala, sem na njihovih obrazih zaznala nekaj groze." Čeprav je porod potekal mirno in lepo, je trajal dolgo, saj je Gigi rojevala kar 14 ur. "Ko je bilo konec, sva se z Zaynom pogledala in si rekla, da lahko počakava nekaj časa, preden greva še enkrat čez to."

10 tednov po porodu že pred fotografskim objektivom

Čeprav se Gigi na modne brvi ne namerava kmalu vrniti, se je deset tednov po rojstvu hčerke zaradi intervjuja za revijo Vogue že postavila pred fotografski objektiv. Ob tem je spregovorila tudi o tem, kako se ji je zaradi nosečnosti spremenila postava ter poudarila, da je to prav nič ne moti ali obremenjuje.

"Sem zelo realna in vem, da nisem več tako drobna kot prej," je povedala. "Pristala sem na fotografiranje za Vogue, a ne nosim več najmanjše konfekcijske številke. Na tej točki tudi ne čutim potrebe, da bi jo morala spet nositi. In zdi se mi, da je prednost sodobnega modnega sveta v tem, da lahko vsakega, ki bi to pričakoval od mene, nekam pošljem."