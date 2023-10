Zaradi podpore Palestini družini slavne manekenke grozijo s smrtjo

Grožnje s smrtjo naj bi prek elektronske pošte, družbenih omrežij in celo telefonskih klicev dobili prav vsi člani družine Hadid, in sicer manekenki Gigi in Bella Hadid, njuna mama Yolanda, oče Mohamed in brat Anwar.

Družina je zaradi nenehnih groženj morala ukrepati, zato je spremenila vse svoje telefonske številke. Mohamed naj bi celo razmišljal, da zadevo predajo ameriški varnostni službi FBI.

Izraelska vlada manekenko javno obsodila

28-letna manekenka Gigi Hadid se je na vojno v Izraelu sprva odzvala pred enim tednom, ko je obsodila "teroriziranje nedolžnih ljudi" in izpostavila, da kljub odgovornosti, ki jo ima do palestinskega ljudstva, ne podpira škodovanja Judom. V nedeljo pa je dodala, da pri izraelski vladi in načinu, kako ravna s Palestinci, ni nič judovskega, kar je razjezilo izraelsko vlado, saj je ta na svojem uradnem profilu na Instagramu manekenko javno obsodila.

Zapisali so: "Si zadnji teden prespala, Gigi? Ali te ne gane dejstvo, da judovske dojenčke ubijajo na njihovih domovih? Tvoj molk je jasno pokazal, kakšno je tvoje stališče. Vidimo te."

Tako Gigi kot njena mlajša sestra Bella glasno podpirata gibanje Osvobodimo Palestino ter se večkrat udeležita pohodov in demonstracij v ta namen. Maja 2021 sta bili deležni številnih kritik, saj sta v objavi na družbenih omrežjih zapisali, da Izrael ni država, temveč dežela, ki so jo poselili kolonizatorji. Izrael sta takrat označili za okupatorja, Palestince pa za zatirane.

Njuna ljubezen do Palestine je povezana z njunim očetom Mohamedom, ki se je leta 1948 palestinskim staršem rodil v Nazaretu. Tudi sam je na svojih družbenih omrežjih v vojni z Izraelom javno podprl Palestino in zapisal, da podpora Palestini ne pomeni podpore teroristične organizacije Hamas.

