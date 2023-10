Izraelska vlada zaradi zapisa o Palestini javno obsodila manekenko

Hadidova je v zapisu, ki ga je objavila pretekli teden, obsodila "teroriziranje nedolžnih ljudi" in poudarila, da kljub odgovornosti, ki jo ima do palestinskega ljudstva, ne podpira škodovanja Judom.

Hadidova je v zapisu, ki ga je objavila pretekli teden, obsodila "teroriziranje nedolžnih ljudi" in poudarila, da kljub odgovornosti, ki jo ima do palestinskega ljudstva, ne podpira škodovanja Judom. V nedeljo je dodala, da pri izraelski vladi in načinu, kako ravna s Palestinci, ni nič judovskega. To je očitno razjezilo izraelsko vlado, saj je ta na svojem uradnem profilu na Instagramu manekenko javno obsodila.

Zapisali so: "Si zadnji teden prespala, Gigi? Ali te ne gane dejstvo, da judovske dojenčke ubijajo na njihovih domovih? Tvoj molk je jasno pokazal, kakšno je tvoje stališče. Vidimo te."

Razmere med Izraelom in Palestino ostajajo napete

Vlada je spremenila zapis Hadidove in ga preoblikovala na svoj način. "V Hamasovih pobojih Izraelcev ni nič pogumnega. Obsodba Hamasa zaradi tega, kar je (ISIS), ni usmerjena proti Palestincem in podpora Izraelcem v njihovem boju proti barbarskim teroristom je tisto, kar je pomembno," so zapisali. Dodali so celo pretresljivo fotografijo, na kateri je videti otroške copate, oblačila in igrače ter mlako krvi.

Tako Gigi kot njena mlajša sestra Bella Hadid, katerih oče Mohamed prihaja iz Palestine, glasno podpirata gibanje Osvobodimo Palestino ter se večkrat udeležita pohodov in demonstracij v ta namen. Maja leta 2021 sta bili deležni številnih kritik, saj sta v objavi na družbenih omrežjih zapisali, da Izrael ni država, temveč dežela, ki so jo poselili kolonizatorji. Izrael sta takrat označili za okupatorja, Palestince pa za zatirane.

Enajsti dan vojne razmere med Izraelom in Palestino ostajajo napete. V izraelskih napadih na Gazo je bilo do zdaj ubitih najmanj 2.808 ljudi, od tega tretjina otrok. V napadu Hamasa na Izrael je bilo ubitih več kot 1.400 ljudi.

