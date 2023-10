Joe Biden bo odpotoval v Izrael #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.09 Blinken: Predsednik ZDA Biden bo v sredo obiskal Izrael

6.08 Voditelji EU danes na izrednem zasedanju o Bližnjem vzhodu

6.09 Blinken: Predsednik ZDA Biden bo v sredo obiskal Izrael

Ameriški predsednik Joe Biden bo v sredo obiskal Izrael, je danes v Tel Avivu napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken, po maratonskih pogovorih z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in njegovim kabinetom, poroča televizija MSNBC. Blinken je objavil tudi dogovor o dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Blinken je prišel pred novinarje ob treh zjutraj po krajevnem času v Tel Avivu po skoraj osmih urah pogovora z Netanjahujem, člani izraelske vlade in vojaškim vrhom na obrambnem ministrstvu. Dejal je, da bo Biden z obiskom ponovno potrdil solidarnost ZDA z Izraelom in železno zavezo izraelski varnosti.

"Izrael ima pravico in dolžnost, da brani svoje ljudi pred Hamasom in drugimi teroristi in, da prepreči nove napade. Biden bo od Izraelcev slišal kaj potrebujejo za obrambo, ko sodelujemo s kongresom, da jim zagotovimo to pomoč," je dejal Blinken.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je medtem v Washingtonu dejal, da bo Biden obiskal Tel Aviv, nato pa bo potoval še v Jordanijo na srečanje s kraljem Andulahom II ter palestinskim voditeljem Mahmudom Abasom in egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, poroča AFP.

Blinken je v svoji izjavi dejal tudi, da je od Izraela dobil zagotovila o sodelovanju pri zagotavljanju pomoči Palestincem v blokirani Gazi. Izrael se pripravlja na ofenzivo po napadih pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra.

"Biden upa, da bo od izraelskih sogovornikov slišal kako nameravajo izvesti svojo ofenzivo na način, ki bo omejil civilne žrtve in omogočil dostop humanitarne pomoči do civilistov v Gazi," je dejal Blinken.

ZDA in Izrael bosta po njegovih besedah razvila načrt, da bo lahko mednarodna humanitarna pomoč prišla do civilistov v Gazi, pogovarjali pa so se tudi o možnosti za vzpostavitev varnih območij za civiliste.

Ob tem ZDA delijo zaskrbljenost Izraela, da bo Hamas skušal zaseči ali uničiti pomoč namenjeno civilnemu prebivalstvu. "Če bo Hamas skušal blokirati pomoč, bomo to obsodili in delali na tem, da se to več ne zgodi," je dejal Blinken.

6.08 Voditelji EU danes na izrednem zasedanju o Bližnjem vzhodu

Voditelji držav članic EU bodo danes na izrednem zasedanju, ki bo potekalo prek videokonference, razpravljali o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Že v nedeljo so sprejeli skupno izjavo, v kateri so obsodili Hamasov napad na Izrael, slednjega pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava pri odzivu. Danes se bodo osredotočili na strateška vprašanja.

Voditelji članic unije so v nedeljo v skupni izjavi ostro obsodili napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael. Poudarili so, da ima Izrael pravico do obrambe, vendar pa naj pri tem upošteva humanitarno in mednarodno pravo.

Ob tem so znova poudarili pomen zaščite vseh civilistov, Hamas pa pozvali k takojšnji izpustitvi vseh talcev. Dodali so, da je treba preprečiti tudi zaostritev napetosti v regiji. Poudarili so še, da so zavezani trajnemu miru na Bližnjem vzhodu, ki bi temeljil na rešitvi dveh držav.

Po sprejetju skupne izjave se bodo lahko voditelji, med njimi slovenski premier Robert Golob, na današnjem virtualnem vrhu posvetili predvsem strateški razpravi o naslednjih korakih in izzivih, povezanih z zaostritvijo napetosti na Bližnjem vzhodu. Med temi je predsednik Evropskega sveta Charles Michel v vabilu voditeljem izpostavil migracije, pa tudi notranjo varnost v državah članicah ob protestih, povezanih s spopadi med Izraelom in Hamasom. Govorili bodo še o sodelovanju z akterji v regiji, da bi preprečili širjenje konflikta.

Kot je v ponedeljek povedal visoki uradnik unije, so se za sklic zasedanja odločili, ker pretekli teden podana sporočila Evropske komisije niso bila v skladu s stališči držav članic, v pristojnosti katerih je zunanja politika.

Tarča kritik je bila ob svojem obisku v Izraelu tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen. V Izraelu se bo danes mudil tudi nemški kancler Olaf Scholz.