Golob: Dejanje Hamasa je bilo gnusno. Ni dvoma, da morajo zanj odgovarjati.

"Tudi Izrael pozivamo, da se drži humanitarnega in vojnega prava, a mu nikakor ne odrekamo pravice do obrambe," je dejal premier. Foto: Reuters

"Prepričan sem, da sta groza iz teror, ki smo jima bili, priča, enako dojeta med vsemi nami. Od nikogar nisem zasledil, da bi podrl dejanja Hamasa, ki smo jim bili priča. Ta dejanja so v celoti zavržna in gnusna. Kdor jih je zagrešil, bo moral za njih odgovarjati. Glede tega ni nobenega dvoma," je v odgovoru na poslansko vprašanje Franca Breznika (SDS) glede stališča Levice do Izraela in Palestine odgovoril premier Robert Golob.