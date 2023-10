Hrvaški predsednik močno razburil Izrael

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je nedavno kritiziral odločitev hrvaškega ministrstva za zunanje zadeve, da v znak podpore Izraelu po napadu Hamasa izobesi izraelsko zastavo, in izpostavil, da napad Izraelu ne daje pravice do kršenja mednarodnega prava. Izraelsko zunanje ministrstvo je njegove izjave obsodilo kot nezaslišane.

Milanović je pretekli teden glede eskalacije konflikta na Bližnjem vzhodu po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael izjavil, da nikakor ne podpira Hamasa, ki ga je označil za teroristično organizacijo, ter izpostavil, da se ima Izrael kot država pravico braniti, a da pri tem nima pravice kršiti mednarodnega prava.

Milanović: Izobešanje izraelske zastave je idiotska odločitev

Kot neprimerno je kritiziral tudi odločitev zunanjega ministrstva, da na svojem sedežu v Zagrebu izobesi izraelsko zastavo. "Mislim, da je to idiotska odločitev, ob vseh mojih simpatijah do Izraela, ki so jih izgubili v 15 minutah," je dejal.

Milanović je poudaril tudi, da je obsodil uboje, a da "pravica do samoobrambe, ki jo Izrael absolutno ima, ne vključuje maščevanja in masakra civilistov".

Izraelsko zunanje ministrstvo je Milanovićevo izjavo obsodilo kot nezaslišano. "Nezaslišana izjava hrvaškega predsednika izstopa iz ozadja sporočil podpore mednarodnih voditeljev, ki so izrazili sočustvovanje z izraelskim narodom, potem ko so svet obkrožile grozljive slike barbarskega terorističnega napada Hamasa," so sporočili v soboto v izjavi za javnost, ki so jo objavili na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Plenković Milanovićeve izjave označil za nepotrebne

Plenkovićevi vladi so se medtem zahvalili za podporo, zunanjemu ministrstvu pa za odločitev, da v znak solidarnosti izobesi izraelsko zastavo.

Hrvaški premier Andrej Plenković je Milanovićeve izjave o Izraelu že v petek označil za nepotrebne in dejal, da je izraelska zastava na stavbi zunanjega ministrstva znak podpore in solidarnosti po brutalnem napadu Hamasa na Izrael. Dodal je, da bo vlada zaradi Milanovićevih izjav znova morala razlagati stališče Hrvaške svojim partnerjem.

Na območju Gaze je zaradi vojne, ki je izbruhnila po napadu Hamasa na Izrael, razseljenih že približno milijon ljudi. Število mrtvih med Palestinci je do nedelje naraslo na 2.750. Ranjenih je okoli 9.700 ljudi. Na izraelski strani poročajo o več kot 1.400 mrtvih.

Izraelska vojska medtem pripravlja kopensko ofenzivo proti gibanju. Na meji z Gazo je v pripravljenosti več sto tisoč rezervistov.