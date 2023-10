Lenarčič: Humanitarne razmere v Gazi bodo kmalu dosegle prelomno točko #vŽivo

EU je sporočila, da vzpostavlja humanitarni zračni most za dostavo nujne pomoči ljudem v Gazi. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je poudaril, da mora pomoč brez odlašanja priti do ljudi, prav tako je nujno odpreti mejni prehod Rafa. Dodal je, da morata v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom obe strani zaščititi civiliste.

Vodja izraelske obveščevalne agencije Shin Bet je prevzel odgovornost za pomanjkanje zgodnjega opozorila o napadu Hamasa 7. oktobra.

V izjavi, naslovljeni na člane agencije, je Ronen Bar dejal: "Kljub vrsti ukrepov, ki smo jih izvedli, žal v soboto nismo naredili dovolj, da bi preprečili napad."

"Kot tisti, ki je na čelu organizacije, sem odgovoren za to," je dejal in dodal: "Za preiskave bo še čas, zdaj pa se borimo."

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes opravil telefonske pogovore z več voditelji na Bližnjem vzhodu in predstavil rusko stališče glede spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Pozval je k prekinitvi ognja in začetku razprav za rešitev konflikta ter upoštevanju interesov Palestincev.

Putin je govoril z iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem, sirskim predsednikom Bašarjem al Asadom, palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom in egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Omenjenim voditeljem je med drugim poudaril potrebo po upoštevanju interesov Palestincev ter pozval k prekinitvi ognja in začetku razprav za rešitev konflikta. Ob sklicevanju na resolucije ZN je pozval tudi k rešitvi dveh držav in ustanovitvi suverene palestinske države s prestolnico v Vzhodnem Jeruzalemu.

Izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je seznanil z vsebino pogovorov z voditelji iz regije. Po navedbah Kremlja je bil njun pogovor osredotočen predvsem na "krizne razmere, ki so posledica brutalnega zaostrovanja izraelsko-palestinskega konflikta", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je izrazil iskreno sožalje družinam in prijateljem umrlih Izraelcev ter Netanjahuju poročal tudi o ukrepih, ki jih je Rusija sprejela, da bi "spodbudila normalizacijo razmer, preprečila nadaljnje stopnjevanje nasilja in preprečila humanitarno katastrofo na območju Gaze", je sporočil Kremelj.

EU vzpostavlja humanitarni zračni most, ki vključuje več letov v Egipt, s katerimi pošilja nujno pomoč ljudem v Gazi, so danes sporočili v Bruslju. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je poudaril, da mora pomoč nemudoma doseči ljudi, ujete v Gazi, ter pozval k odprtju mejnega prehoda Rafa "brez nadaljnjega odlašanja".

"Katastrofalne humanitarne razmere v Gazi bodo kmalu dosegle prelomno točko. Nujno potrebno gorivo, voda, hrana in zdravila morajo nemudoma doseči ljudi, ujete v Gazi. Mejni prehod Rafa je treba odpreti brez nadaljnjega odlašanja," je pri tem opozoril Lenarčič. V skladu z mednarodnim humanitarnim pravom sta obe strani dolžni zaščititi civiliste in zagotoviti neoviran humanitarni dostop do civilistov, je poudaril komisar.

Ko zaloge prispejo v Gazo, pa je nujno, da lahko humanitarni delavci opravljajo svoje delo, to je zagotavljanje pomoči ljudem v stiski in reševanje življenj. Zagotoviti je treba varnost humanitarnega osebja, ki te zaloge nemoteno prinese ljudem v stiski, je pozval Lenarčič.

Evropska komisija bo humanitarno pomoč za območje Gaze povečala s 25 na 75 milijonov evrov, je v soboto napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

16.55 Iran: Hamas je morda pripravljen izpustiti talce, če Izrael preneha z zračnimi napadi

Hamas je morda pripravljen izpustiti skoraj 200 talcev, če Izrael konča serijo zračnih napadov na Gazo, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Vendar militantna skupina ni priznala, da bi dala takšno ponudbo.

Iran je glavni sponzor Hamasa v boju proti Izraelu - največjemu regionalnemu sovražniku Teherana.

Predstavniki Hamasa so "izjavili, da so pripravljeni sprejeti potrebne ukrepe za osvoboditev državljanov in civilistov, ki jih zadržujejo odporniške skupine, vendar je njihova poanta bila, da takšni ukrepi zahtevajo priprave, ki so nemogoče pod dnevnim bombardiranjem različnih delov Gaze s strani sionistov," a je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Nasser Kanaani.

Hamas je sporočil, da bo 199 zapornikov, ki jih ima, zamenjal za tisoče Palestincev, zaprtih v izraelskih zaporih. Izrael je pred tem sporočil, da ne bo končal obleganja Gaze, dokler talci ne bodo osvobojeni.

16.50 Arabska liga poziva k prekinitvi vojaških operacij v Gazi

Generalni sekretar Arabske lige Ahmed Abul Gejt je danes zahteval prekinitev vojaških operacij na območju Gaze in opozoril, da je Izrael s popolnim obleganjem te palestinske enklave pripravil teren za etnično čiščenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zahtevamo takojšnje prenehanje vojaških operacij in odprtje koridorjev za dostavo pomoči prebivalstvu," je med srečanjem arabskih pravosodnih ministrov v Bagdadu dejal Gejt.

Ob tem je dodal, da je Izrael s popolnim obleganjem Gaze, zaradi katerega so prebivalci ostali brez vode, hrane, elektrike in goriva, Palestincem prikrajšal temeljnih svoboščin in pripravil teren za etnično čiščenje.

Na območju Gaze je sicer zaradi vojne, ki je izbruhnila po napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael, razseljenih že približno milijon ljudi. Število mrtvih med Palestinci je do nedelje naraslo na 2750. Ranjenih je okoli 9700 ljudi. Na izraelski strani poročajo o več kot 1400 mrtvih.

Izraelska vojska medtem pripravlja kopensko ofenzivo proti gibanju. Na meji z Gazo je v pripravljenosti več sto tisoč rezervistov.

15.38 Hamas: Izrael ne dovoli priklopa vode v Gazi

Tiskovni predstavnik Hamasovega notranjega ministrstva Eyad Al-Bozom je v ponedeljek dejal, da Izrael ni dovolil ponovnega priklopa vodovoda v Gazi. "Prebivalci pijejo nezdravo vodo, kar predstavlja resno zdravstveno krizo, ki ogroža življenja državljanov," poroča Reuters.

Včeraj je ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan za CNN povedal: "Lahko vam povem, da sem bil v stiku z izraelskimi kolegi, ki so me obvestili, da so vzpostavili oskrbo z vodo v južni Gazi."

15.18 WHO v pripravljenosti na morebitno zdravstveno krizo v Libanonu

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se v luči vse večjih napetosti in izmenjave ognja na libanonsko-izraelski meji v zadnjih dneh pripravlja na morebitno zdravstveno krizo v Libanonu, je v nedeljo sporočila organizacija s sedežem v Ženevi. Prve pošiljke medicinske pomoči so medtem že prispele v državo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Če se bodo spopadi stopnjevali, bo ogroženih še več civilistov, ki bodo potrebovali takojšen dostop do življenjsko pomembne zdravstvene oskrbe," je v izjavi v nedeljo zvečer sporočila WHO. Prve pošiljke so medtem že prispele v Bejrut, tamkajšnje ministrstvo za zdravje pa še razpravlja o tem, katere bolnišnice jih bodo prejele.

Po podatkih WHO v državi, ki jo že leta pesti huda gospodarska in finančna kriza, primanjkuje zdravstvenih delavcev, tako zdravnikov kot osebja nasploh, pa tudi zdravil in medicinske opreme.

Izraelska vojska, ki že več dni izvaja zračne napade na območje Gaze, trenutno evakuira prebivalstvo s severa države ob meji z Libanonom, potem ko je libanonsko proiransko gibanje Hezbolah v nedeljo sporočilo, da je na cilje v Izraelu izstrelilo več raket.

Izraelska vojska se je sicer že pred dnevi na raketiranje z juga Libanona odzvala z obstreljevanjem. V stopnjevanju sovražnosti na meji med državama je v zadnjem tednu skupno umrlo najmanj 16 ljudi, vključno z novinarjem tiskovne agencije Reuters.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je danes zatrdil, da se je ta sposobna bojevati na več frontah. Ob tem je Hezbolah posvaril, da bo odziv Izraela na njegov morebiten napad smrtonosen.

15.16 Biden z odpovedjo poti v Kolorado krepi ugibanja o obisku Izraela

Bela hiša je tik pred zdajci odpovedala za danes predvideno pot ameriškega predsednika Joeja Bidna v Kolorado, s čimer je še okrepila ugibanja o njegovem skorajšnjem obisku Izraela, kamor je bil uradno povabljen.

Biden naj bi danes v zvezni državi Kolorado obiskal proizvajalca vetrnih turbin in govoril o svoji gospodarski politiki. Namesto tega bo ostal v Washingtonu, kjer se bo glede na pojasnilo Bele hiše udeležil srečanj, posvečenih vprašanjem nacionalne varnosti.

Bi pa lahko odpoved poti v Kolorado kazala tudi na načrtovanje Bidnovega obiska v Izraelu, o katerem so v preteklih dneh ugibali ameriški mediji. Kot pišejo, ameriška in izraelska stran razpravljata o morebitnem obisku predsednika ZDA, ki je Izraelu po smrtonosnem napadu palestinskega gibanja Hamas obljubil neomajno podporo.

Kot je danes za CNN dejal tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby, je Biden prejel vabilo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, a da zaenkrat "ne more govoriti o nobenem potovanju". Je pa zatrdil, da bo Biden ostal "osredotočen na dogajanje med Izraelom in Hamasom".

Biden je že februarja v popolni tajnosti obiskal vojno območje v Ukrajini. Izrael je nazadnje obiskal julija lani.

15.05 Vodja humanitarne službe: ZN globoko v pogovorih o dostopu do pomoči

Visoki uradnik Združenih narodov pravi, da so ZN "globoko v pogajanjih" o zagotavljanju prve pomoči Gazi, odkar je Izrael pred devetimi dnevi začel z bombardiranjem kot odgovor na val umorov s strani Hamasa. Generalni podsekretar za humanitarne zadeve Martin Griffiths meni, da se je okoli milijon ljudi iz severne Gaze preselilo na jug kot odgovor na neposredno prošnjo Izraela.

Dejal je, da pri izpustitvi talcev "ni napredka" in da je njihovo prijetje "nezaslišano, nezakonito, nesprejemljivo, nemoralno dejanje" in da jih je treba "nemudoma izpustiti".

"Potrebujemo pomoč. Potrebujemo jasnost glede varnih krajev, ki ne bodo napadeni, ne bodo del vojne med dvema stranema in seveda potrebujemo koridor, na katerega se bodo ljudje lahko zanesli. Gibanje mora biti prostovoljno, spremljati jo mora humanitarna pomoč, mora biti varna - zato, prosim, brez bombardiranja. Mimogrede, z Izraelci smo v podrobnih pogovorih o vseh teh vprašanjih," je dejal.

14.22 Bolnišnice v Gazi na robu propada, ljudje se vračajo na sever. "To je mučenje in smrt"

Medtem ko se prebivalci Gaze pripravljajo na izraelsko kopensko ofenzivo, se uradnik zdravstvenega ministrstva Ashraf Al-Kidra sprašuje, kako bodo bolnišnice zdržale. Zdravniki se trudijo pomagati vedno večjemu številu bolnikov, vključno z otroki, ranjenimi v zračnih napadih, v prepolnih bolnišnicah, v katerih zaradi blokade primanjkuje zdravil in goriva. Na operacijo gredo le najbolj akutni primeri, ker ni dovolj sredstev, pravijo zdravniki.

Bolnišnice po vsej enklavi imajo rezerve goriva le še za nadaljnjih 24 ur, zaradi česar je ogroženih na tisoče bolnikov, je v ponedeljek sporočil urad ZN za humanitarno pomoč (OCHA). Ministrstvo za zdravje je v ponedeljek sporočilo, da je bilo od 7. oktobra ubitih najmanj 2750 Palestincev in 9700 ranjenih. Pogrešanih je še 1000 ljudi, ki naj bi bili pod ruševinami, poroča index.hr.

Kidra je ljudi pozval, naj gredo v bolnišnico Shifa, največjo od 13 javnih zdravstvenih ustanov na ozemlju, in darujejo kri. "Če bolnišnica preneha delovati, bo ves svet odgovoren za življenja na stotine in tisoče pacientov, ki se zanašajo na naše storitve, zlasti iz Shife," je dejal Kidra.

Izrael izvaja močne zračne napade in pričakuje se, da bo začel kopensko ofenzivo v Gazi, kjer živi 2,3 milijona ljudi in je eno najgosteje poseljenih območij na svetu. Obljubil je, da bo uničil Hamas iz maščevanja za pokol v izraelskih naselbinah pred devetimi dnevi, v katerem so skrajneži ubijali moške, ženske in otroke ter jemali talce v najhujšem napadu na civiliste v zgodovini države.

Nekateri Palestinci so zapustili svoje domove v mestu Gaza, potem ko jih je izraelska vojska opozorila, naj se odpravijo proti jugu. A nekateri so poročali, da jih med potjo ogrožajo izraelski zračni napadi, drugi pa se vračajo na sever zaradi negotovosti in pomanjkanja bivališč na vse bolj obljudenem jugu.

13.26 Izrael se po navedbah vojske lahko bojuje na več frontah

Izraelska vojska se je sposobna bojevati na več frontah, je danes zatrdil njen tiskovni predstavnik Daniel Hagari, potem ko si ta ob spopadih s palestinskim gibanjem Hamas že več dni izmenjuje topniški ogenj tudi s proiranskim gibanjem Hezbolah na meji z Libanonom. Po besedah Hagarija bo odziv Izraela na morebiten napad Hezbolaha smrtonosen.

Izrael se bo odločno odzval na vsak napad na svoje ozemlje, je dejal Hagari. Dodal je, da se je vojska sposobna bojevati na dveh ali več frontah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska, ki že več dni izvaja zračne napade na območje Gaze, trenutno evakuira prebivalstvo s severa države ob meji z Libanonom, potem ko je Hezbolah v nedeljo sporočil, da je na cilje v Izraelu izstrelil več raket.

"Hezbolah je včeraj z več napadi poskušal preusmeriti naša operativna prizadevanja z juga," je pojasnil Hagari ter presodil, da je proiransko gibanje to storilo po navodilih in ob podpori Teherana. Izraelska vojska se je sicer že pred dnevi na raketiranje z juga Libanona odzvala z obstreljevanjem.

V stopnjevanju sovražnosti na izraelsko-libanonski meji je v zadnjem tednu skupno umrlo najmanj 16 ljudi. Med smrtnimi žrtvami je tudi novinar tiskovne agencije Reuters, ki se je znašel ujet v čezmejnem obstreljevanju.

"Če bo Hezbolah naredil napako in nas postavil na preizkušnjo, bo odgovor smrtonosen," je gibanje še posvaril Hagari. S tem je ponovil opozorilo izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta, ki je v nedeljo dejal, da si Izrael sicer ne želi zaostriti konflikta na severu.

11.35 Blinken prispel v Izrael, Scholz bo odpotoval kmalu

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je znova pristal v Izraelu. Blinken je na turneji po šestih arabskih državah s ciljem preprečiti, da bi se vojna v Izraelu razširila v regiji.

Nemški kancler Olaf Scholz v torek potuje v Izrael. Foto: Reuters Zdi se, da so bili ti obiski nekoliko uspešni, saj naj bi bil v Kairu dosežen dogovor, ki naj bi tujim državljanom prek prehoda Rafa omogočil izhod iz Gaze.

V Izrael bo v torek odpotoval tudi nemški kancler Olaf Scholz. Tiskovni predstavnik vlade napovedi potovanja ni hotel komentirati.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je bila prejšnji teden v Izraelu, kjer je državi izrazila močno podporo Berlina pri tem, da se brani pred napadom palestinske islamistične skupine Hamas 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih ali za talce vzetih na stotine Izraelcev.

10.14 Vse več Palestincev se zbira pred mejnim prehodom Rafa

Pred mejnim prehodom Rafa med Egiptom in Gazo so se zbrali številni Palestinci in tuji državljani, potem ko so se razširila poročila o domnevni prekinitvi ognja na jugu palestinske enklave in začasnem odprtju prehoda. Prav tako se na egiptovski strani kopičijo tovornjaki s humanitarno pomočjo, poroča britanski BBC.

Ljudje so se začeli zbirati pred prehodom, potem ko se je danes razširila vest o domnevni prekinitvi ognja na jugu Gaze, a so to poročilo izraelske oblasti kmalu zanikale. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je namreč sporočil, da nimajo nobenih informacij o domnevni prekinitvi ognja. Trditve so zanikali tudi v pisarni izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Pred tem je o tem poročala tiskovna agencija Reuters ob sklicevanju na dva predstavnika egiptovskih varnostnih sil, češ da bo prekinitev ognja sovpadala z začasnim odprtjem mejnega prehoda Rafa.

Vse več gneče pa je tudi na egiptovski strani Rafe. Številni tovornjaki namreč čakajo na priložnost, da bi lahko na območje Gaze dostavili nujno potrebno humanitarno pomoč. Egipt pa ne namerava odpreti prehoda, dokler ne bo izraelska stran zagotovila, da je to varno. Izrael želi vsak tovornjak temeljito pregledati in preveriti, da na krovu ni orožja.

9.33 Izraelska vojska nadaljuje zračne napade na Gazo

Izraelske zračne sile nadaljujejo obstreljevanje ciljev palestinskega gibanja Hamas na območju Gaze, šlo naj bi za do zdaj najhujše napade. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da so do zdaj ubili šest višjih predstavnikov Hamasa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelske zračne sile so v zadnjih 24 urah nadaljevale napade na območje Gaze, je danes sporočila izraelska vojska. Po poročanju izraelske spletne strani Ynet, ki navaja palestinske vire, gre za najhujše napade do zdaj.

Izraelska vojska je v napadih po lastnih navedbah ubila šest višjih članov Hamasa, tako iz vojaškega kot iz političnega krila gibanja. V sporočilu za javnost so imenovali dva poveljnika, ki sta sodelovala pri napadu na Izrael pred več kot enim tednom. Med ubitimi sta med drugim še Hamasov gospodarski minister Džoad Abu Šmala in poveljnik, ki je bil odgovoren za varnost na jugu Gaze.

Obstreljevanje Gaze je opustošilo enklavo. Število mrtvih med Palestinci je naraslo na 2.750, je danes sporočilo zdravstveno ministrstvo v Gazi. Ranjenih je okoli 9.700 ljudi. Na izraelski strani poročajo o več kot 1.400 mrtvih. Izraelska vojska po Hamasovih napadih pred več kot enim tednom trenutno pripravlja kopensko ofenzivo proti gibanju. Na meji z Gazo je v pripravljenosti več sto tisoč rezervistov.

8.33 Izrael evakuira prebivalce vzdolž meje z Libanonom

Izrael je danes sporočil, da evakuira prebivalstvo na severu države vzdolž meje z Libanonom, potem ko je po medsebojnem obstreljevanju izraelska vojska v nedeljo zaprla območje za civiliste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ministrstvo za obrambo in izraelska vojska sta v skupni izjavi naznanila izvajanje načrta za evakuacijo prebivalcev severnega Izraela, ki živijo na območju dveh kilometrov od meje z Libanonom, v nastanitvene objekte, ki jih financira država.

Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah je v nedeljo sporočilo, da je iz južnega Libanona izstrelilo raketo na vojaške cilje v Izraelu. Pri tem je na severu Izraela umrl izraelski civilist, še trije so bili ranjeni. Po poročanju britanskega BBC gre za prvo izraelsko civilno žrtev v obstreljevanju na izraelsko-libanonski meji v zadnjem tednu.

Izraelska vojska je v odgovor napadla cilje v Libanonu in sporočila, da je za civiliste zaprla območje ob meji.

V stopnjevanju sovražnosti na izraelsko-libanonski meji je v zadnjem tednu umrlo najmanj 16 ljudi na obeh straneh meje. Med žrtvami je bil tudi novinar tiskovne agencije Reuters, ki je bil ubit, ko se je znašel ujet v čezmejnem obstreljevanju na jugu Libanona ob meji z Izraelom.

8.14 ZDA, Izrael in Egipt privolili v premirje v južnem delu Gaze? Hamas: O tem nimamo informacij.

ZDA, Izrael in Egipt naj bi se dogovorili o prekinitvi ognja v južni Gazi, ki se bo začela ob 8. uri zjutraj, kar bo sovpadalo s ponovnim odprtjem mejnega prehoda Rafa, poroča Reuters, ki se sklicuje na dva egiptovska varnostna vira.

Medijski urad Hamasa pravi, da nima informacij o dogovorjenem humanitarnem premirju, poroča Reuters.

7.21 ZDA imenovale posebnega odposlanca za humanitarna vprašanja na Bližnjem vzhodu

Predsednik ZDA Joe Biden je v nedeljo nekdanjega veleposlanika v Turčiji Davida Satterfielda imenoval za posebnega odposlanca za humanitarna vprašanja na Bližnjem vzhodu, je sporočil State Department. Satterfield si bo prizadeval, da bo humanitarna pomoč prišla do ranljivih ljudi na Bližnjem vzhodu.

Direktor inštituta za javno politiko na univerzi Rice Satterfield je v svoji 40-letni karieri kot diplomat med drugim služboval v Siriji, Tuniziji, Savdski Arabiji in Libanonu.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je med obiskom Kaira novico potrdil med pogovorom z novinarji in dejal, da civilisti ne bi smeli trpeti zaradi grozodejstev palestinskega islamističnega gibanja Hamas. "ZDA so odločene, da storijo vse, kar lahko, da pomagajo prebivalcem Gaze," je po navedbah State Departmenta dejal Blinken.

Izrael se pripravlja na invazijo na Gazo, potem ko so pripadniki Hamasa pred dobrim tednom dni napadli številne cilje po Izraelu, ubili 1.300 ljudi in zajeli talce. Izrael je prebivalce Gaze pozval, naj se umaknejo s severa na jug enklave, in več sto tisoč se jih je odpravilo na pot.

"Satterfield bo v svoji novi vlogi vodil kampanjo za ublažitev humanitarnih posledic terorističnih napadov Hamasa na Izrael," je izjavil ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Satterfield, ki je med drugim leta 2000 sodeloval pri organizaciji umika izraelske vojske iz Libanona, naj bi po besedah Blinkna v regijo prispel že danes in bo začel delo.

6.32 Biden je Izrael prvič pozval k zadržanosti

Ameriški predsednik Joe Biden je posvaril Izrael pred okupacijo Gaze. V intervjuju za televizijsko postajo CBS 60 minut, ki so ga predvajali v nedeljo, je Biden dejal, da bi bila "velika napaka", če bi Izrael zasedel Gazo. Izrael je nakazal, da se pripravlja na kopensko invazijo na Gazo, čeprav v obalni palestinski enklavi narašča humanitarna kriza. Biden je pozval k zaščiti civilistov, ZDA pa si prizadevajo ublažiti pomanjkanje hrane, vode in plina.

Biden je dejal, da verjame, da je treba Hamas popolnoma odpraviti, "vendar bi morala obstajati palestinska oblast. Obstajati mora pot do palestinske države".

"Obstajati mora pot do palestinske države," je dejal Biden. Foto: Reuters

6.22 Iran: Prste imamo na sprožilcih

Iran je Izrael opozoril, da so vse strani v regiji pripravljene ukrepati, če ne bodo prekinili agresije nad Palestinci. "Če se agresija ne ustavi, morate vedeti, da so prsti vseh strani v regiji na sprožilcu," je dejal iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian.

"Odgovornost za morebitno odpiranje novih odporniških front v regiji in morebitno stopnjevanje današnje vojne je neposredna odgovornost ZDA in cionističnega režima (izraelskega, op. p.)," je dejal Amirabdolahian.

V soboto se je Amirabdolahian srečal z voditeljem Hamasa Ismailom Hanijo v Katarju, kjer sta razpravljala o smrtonosnem napadu Hamasa na Izrael "in se strinjala, da bosta nadaljevala sodelovanje", je dejal Hamas v izjavi.

Pred tem je iranski predsednik Ebrahim Raisi v telefonskem pogovoru s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom pozval Francijo, naj "pomaga preprečiti zatiranje Palestincev".

6.16 Pričakuje se odprtje mejnega prehoda iz Egipta v Gazo

Mejni prehod v Gazo, ki je pod nadzorom Egipta, naj bi se ponovno odprl med diplomatskimi prizadevanji za zagotovitev pomoči na območje pod nadzorom Hamasa, ki je pod močnim izraelskim bombardiranjem od divjega napada skrajnežev Hamasa 7. oktobra.

Pretresen zaradi napada na svoja mesta in vasi, Izrael izvaja najmočnejše bombardiranje Gaze, uvedel je strogo blokado in pripravlja kopensko invazijo. Medtem na stotine ton pomoči iz več držav že več dni stoji na egiptovskem Sinajskem polotoku in čaka na dogovor o varni dostavi v Gazo.

"Rafa bo ponovno odprta. Z Združenimi narodi, Egiptom, Izraelom in drugimi vzpostavljamo mehanizem za pridobivanje pomoči in njeno dostavo ljudem, ki jo potrebujejo," je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken po srečanju z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem.

Kdaj bo prehod znova odprt, Blinken ni navedel. Ameriški veteran David Satterfield, ki so ga v nedeljo imenovali za posebnega odposlanca za humanitarne zadeve na Bližnjem vzhodu, bo v ponedeljek prispel v Egipt, da se dogovori o podrobnostih, je napovedal Blinken.

NBC News je s sklicevanjem na palestinskega uradnika poročal, da se bo mejni prehod Rafa odprl v ponedeljek ob 9. uri zjutraj, medtem ko je ABC News poročal, da bo prehod v ponedeljek odprt nekaj ur, ne da bi navedel podrobnosti. Reuters ni mogel takoj potrditi obeh poročil.