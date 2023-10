Biden v pogovoru Netanjahujem potrdil podporo prizadevanjem za zaščito civilistov #vŽivo

Poudarki dneva:



8.23 ZDA v vzhodno Sredozemlje pošiljajo še letalonosilko Dwight Eisenhower

8.10 Biden v pogovoru Netanjahujem potrdil podporo prizadevanjem za zaščito civilistov

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je dejal, da je v vzhodno Sredozemlje napotil še drugo skupino bojnih ladij z letalonosilko Dwight Eisenhower, potem ko je tam že podobna skupina z letalonosilko Gerald Ford, poroča televizija ABC.

ZDA krepijo svoje vojaške zmogljivosti na vzhodu Sredozemlja, da druge države, kot je Iran, ali skupine, kot je Hezbolah, odvrnejo od vpletanja v vojno med Hamasom in Izraelom, ki je izbruhnila pred tednom dni po napadih Hamasa na Izrael.

"Ukazal sem bojni skupini letalonosilk USS Dwight D. Eisenhower, naj se začne premikati v vzhodno Sredozemlje," je v izjavi potrdil napotitev Austin. "To je del naših prizadevanj za odvračanje od sovražnih dejanj proti Izraelu ali kakršnih koli prizadevanj za razširitev te vojne po napadu Hamasa na Izrael," je dodal.

“No other country can do what we do.”



The aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) is officially on deployment. 💪⚓️@TheCVN69 | @csg_two | @COMNAVAIRLANT11 | @US2ndFleet pic.twitter.com/om9HjVK7H1