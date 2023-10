Hollywoodski zvezdniki po napadu na Izrael obsodili zlo Hamasa

Več sto hollywoodskih zvezdnikov je v četrtek podpisalo odprto pismo, v katerem so obsodili "barbarska dejanja" borcev palestinske skupine Hamas, ki so v napadu pretekli konec tedna pobili številne civiliste in zavzeli talce.

Med podpisniki je tudi izraelska igralka Gal Gadot, poleg nje so odprto pismo med drugim podpisali Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Michael Douglas in Jerry Seinfeld, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Hamas je umoril in ugrabil nedolžne moške, ženske in otroke. Ugrabili in umorili so dojenčke in ostarele," piše v odprtem pismu, ki ga je objavila nevladna proizraelska organizacija Creative Community For Peace.

Pismo, ki ga je podpisalo več kot 700 posameznikov iz sveta zabave, je bilo objavljeno manj kot teden dni po tem, ko so borci Hamasa v nenadnem napadu iz Gaze v Izraelu ubili 1.300 ljudi in zajeli približno 150 talcev. Foto: Reuters

"To so barbarska teroristična dejanja, ki jih morajo vsi obsoditi"

"To je terorizem. To je zlo. Za dejanja Hamasa ni nobenega opravičila ali racionalizacije," je zapisano v pismu in še: "To so barbarska teroristična dejanja, ki jih morajo vsi obsoditi."

Pismo, ki ga je podpisalo več kot 700 posameznikov iz sveta zabave, je bilo objavljeno manj kot teden dni po tem, ko so borci Hamasa v nenadnem napadu iz Gaze v Izraelu ubili 1.300 ljudi in zajeli približno 150 talcev. Izrael že šest dni izvaja letalske in topniške napade na cilje Hamasa v Gazi, ki so zahtevali več kot 1.400 življenj.

Odprto pismo je prvi obsežnejši odziv industrije, ki je sledil številnim objavam posameznikov na družbenih omrežjih, še piše AFP.