Ons Jabeur je teniška igralka, ki piše zgodovino arabskega in afriškega tenisa, potem ko se je na svetovni lestvici prebila že na drugo mesto, trenutno pa je sedma igralka sveta. Tudi ona se je oglasila glede grozovite vojne, ki poteka med Izraelci in Palestinci. Palestincem je 29-letna teniška igralka izrazila podporo, hkrati pa poudarja, da nasilje nikoli ne bo prineslo miru.

Sedmega oktobra je Hamas izstrelil več tisoč raket na Izrael, kar je dodatno zaostrilo spor med Izraelom in Palestino, ki se je začel v štiridesetih letih preteklega stoletja. Spor med Izraelom in Palestino je eden najdaljših konfliktov v moderni zgodovini. V zadnjih dneh smo priča grozljivim prizorom tako v Izraelu kot tudi v Gazi, kjer je vsak dan več žrtev.

"Mir je vse, kar nas zanima." Foto: Reuters

"Kar so Palestinci prestajali v zadnjih 75 letih, je neopisljivo. Kar prestajajo nedolžni civilisti, je neopisljivo. Ne glede na njihovo veroizpoved in ne glede na to, od kod prihajajo. Nasilje nikoli ne bo prineslo miru. Ne prenesem nasilja, ne prenesem pa tudi tega, da ljudem vzamejo zemljo."

"Pomembno je razumevanje konteksta. Ob pogledu na to, kaj se dogaja danes, je odločitev, da bomo ignorirali nedavno zgodovino, neodgovorna in ne bo prinesla miru. In mir je vse, kar nas zanima. Mir je tisto, kar vsi potrebujejo in si tudi zaslužijo," je povedala trikratna finalistka turnirjev za grand slam.

WTA obsoja grozljiva dejanja terorizma

Ons Jabeur se je oglasila po tem, ko se je do vojne opredelilo teniško združenje WTA. "WTA žaluje za izgubo nedolžnih življenj v Izraelu, žaluje za tistimi, ki še vedno iščejo svoje bližnje, ter obsoja grozljiva dejanja terorizma in nasilja v regiji. Stojimo ob naših izraelskih športnikih in vseh športnicah pri WTA, vključno s tistimi po vsem svetu, kjer so vojne. Molimo za okrevanje revnih in mir v regiji."

Ons Jabeur on Instagram 🇵🇸❤️ pic.twitter.com/SSoJRpT7DN — Zied Jendoubi (@Ziedjnb) October 11, 2023

Čaka na prvi osvojeni turnir za grand slam

Ons Jabeur je imela kljub poškodbam zelo uspešno sezono, saj je dobila dva turnirja serije WTA. Ni pa se ji še uresničila želja, da bi osvojila enega izmed turnirjev za grand slam. Letos je bila znova zelo blizu, ko je igrala v finalu Wimbledona, a ji je načrte prekrižala Čehinja Marketa Vondrousova. Trenutno tunizijska teniška igralka igra na turnirju na Kitajskem.

