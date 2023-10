Izraelka o hamasovih teroristih: To niso ljudje, to so divje živali #video

Yafi Shpirer, po rodu Argentinka, je mati treh otrok in babica petih vnukov. Poročena je z Izraelcem in že 46 let živi 20 kilometrov od območja Gaze. O odhodu iz države ne razmišlja, saj tukaj živita tudi njena tast in tašča.

Yafi Shpirer, po rodu Argentinka, je mati treh otrok in babica petih vnukov. Poročena je z Izraelcem in že 46 let živi 20 kilometrov od območja Gaze. O odhodu iz države ne razmišlja, saj tukaj živita tudi njena tast in tašča. Foto: Yafi Shpirer/Facebook

"To niso ljudje, to so živali, divje živali, ki se ne borijo za nič dobrega," v joku pove naša sogovornica Yafi Shpirer . Hamasovci so ji ubili nečaka, bratranca in sestrično, a, kot pravi, skuša ostati močna in kot psihoterapevtka pomagati ljudem v stiski, čeprav je v teh težkih trenutkih tudi zanjo to skoraj nemogoče. "Zdaj sem doma, sama, in lahko jokam. Žal mi je, da jokam tudi zdaj, ko govorim z vami. Trudim se razmišljati o človeških vrednotah, ne smem jih izgubiti."

V Izrael smo poklicali Yafi Shpirer, psihoterapevtko, specializirano za delo z ljudmi, ki so doživeli travmo. Od sobote, ko so pripadniki teroristične organizacije Hamas napadli Izrael, pa se je tudi sama znašla v peklu. Hamasovci so ji pobili družino, izgubila je nečaka, bratranca in sestrično.

V času našega pogovora je bila doma, v svoji hiši v izraelskem kibucu Nitzanim, 20 kilometrov od Gaze.

"Za nami je mirna noč, tudi jutro je bilo mirno. Izgubili smo svoje bližnje in zdaj se skušamo pomiriti s tem, da jih ne bomo mogli pokopati, ne bomo se mogli posloviti od njih in začeti žalovati. Situacija je tako kaotična in nemogoče je razumeti vse skupaj. Edino, kar lahko storimo, je, da delimo svoje zgodbe."

Najbolj jo boli, ker se od vseh sorodnikov ne bodo mogli posloviti. Trupli bratranca in sestrične je iz kibuca Kfar Aza nemogoče prepeljati, saj je tam prenevarno, medtem ko jim je truplo 35-letnega nečaka uspelo prepeljati v mrtvašnico. "Odkar vemo, da je na izraelskih tleh, čakamo, da ga bomo lahko pokopali in se poslovili od njega," pove Shpirerjeva.

Sobotno jutro še vedno traja

Število žrtev narašča, v Izraelu je skupno umrlo že 1.200 ljudi. "Ni še konec, vseskozi se oglašajo sirene za nevarnost, teroristi so vsepovsod, sobotno jutro še vedno traja. Včeraj zvečer se je oglasil alarm, da so teroristi morda v bližini, uro in pol smo bili zaprti v zakloniščih," trenutno dogajanje v Izraelu opiše Yafi Shpirer.

Mednarodno skupnost je pozvala, naj jim pomaga in naj ne zanika kriminalnih dejanj Hamasa, Al Kaide, džihada.

"Ne borijo se za nič dobrega. To niso ljudje, to so živali, divje živali. Povsod lahko vidimo, kakšen masaker so zagrešile te divje živali Hamasa. Želim si le miru za vse svoje bližnje, za vse ljudi, ki so izgubili življenje v tem masakru, za vse, ki so jih pretepli, posilili. Izgubila sem upanje, a vem, da moram ostati močna, moram se soočiti s svojimi občutki. Moja tašča in tast sta izgubila družino, vnuke. Zdaj sem doma, sama, in lahko jokam. Žal mi je, da jokam tudi zdaj, ko govorim z vami. Trudim se razmišljati o človeških vrednotah, ne smem jih izgubiti, a je v teh težkih trenutkih to skoraj nemogoče."

Yafi Shpirer je po poklicu psihoterapevtka, specializirana za delo z ljudmi, ki so utrpeli travmo. V sklopu službenih obveznosti je lani obiskala tudi Ljubljano. Foto: Yafi Shpirer