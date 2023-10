Pretresljivo: zavriskal, ko je izvedel, da so osemletno hčer ubili Hamasovi teroristi

Grieving father Thomas Hand speaks about his 8 year old daughter Emily being killed in the hamas attack. He states that learning she was dead was “a blessing an absolute blessing” over what would have happened if she was taken to Gaza which would have been worse than death. pic.twitter.com/vMf5SD9YvK — Justice_Queen 🏗🏙🚇⚖️ (@RE_MarketWatch) October 12, 2023

Irec Thomas Hand, ki živi v Izraelu, je v intervjuju dejal, da mu je odleglo, ko je prejel novico o smrti svoje osemletne hčerke. Dejal je, da je to blagoslov v primerjavi z možnostjo, da bi jo držali v ujetništvu in divje mučili teroristi.

Bolje smrt kot ujetništvo

Pripovedoval je o trenutku, ko je izvedel novico o svoji deklici Emily: "Rekli so samo: Našli smo Emily. Mrtva je. Jaz pa: Da, da. Nato sem se zasmejal, saj je to najboljša možnost. Najboljša možnost, na katero sem upal," je dejal.

"Bila je mrtva ali v Gazi in če veste kaj o tem, kaj počnejo ljudem v Gazi, je to hujše od smrti, to je hujše od smrti," je dejal užaloščeni oče. "Kako tam ravnajo s teboj, nimajo hrane, nimajo vode. Bila bi v temni sobi z kdo ve koliko ljudmi in prestrašena vsako minuto, uro, dan in morda prihodnjih nekaj let," je še dejal Hand. "Torej je bila smrt blagoslov, absolutni blagoslov."

Israeli father ThomasHand tells ⁦@CNN⁩ he smiled when told his 8 year old daughter was murdered: “That was the best possibility that I was hoping for. She was either dead or in Gaza. And if you know anything about what they do to people in Gaza that is worse than death.” pic.twitter.com/YXCL4yZnS2 — Erik Simon (@erikbiz) October 12, 2023

Emily je bila v petek zvečer pri prijateljih, da bi tam prespala. V soboto zjutraj so se v kibuc Be'eri prikradli teroristi in pobili več kot sto ljudi.

"Nisem bil zaskrbljen, ko so se oglasile sirene. Dokler nisem slišal strelov. A bilo je že prepozno," je še dejal. Stika s svojo hčerko, njeno prijateljico in mamo prijateljice ni mogel vzpostaviti. V strahu za svoje življenje je pobegnil.