Izraelska vojska preklicala navedbe o vdoru v zračni prostor iz Libanona #vŽivo

Izraelska vojska je sinoči preklicala navedbe o domnevnem vdoru v izraelski zračni prostor iz Libanona. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je v televizijskem nagovoru sporočil, da je šlo za napako in da se je alarm za zračni napad na severu Izraela sprožil ob izstrelitvi rakete z območja Gaze, so poročale tuje tiskovne agencije.

Poudarki dneva:

6.20 Izraelska vojska preklicala navedbe o vdoru v zračni prostor iz Libanona

6.00 Obrambni ministri Nata danes z izraelskim kolegom o razmerah v državi

6.20 Izraelska vojska preklicala navedbe o vdoru v zračni prostor iz Libanona

"Trenutno ne beležimo nobenih izstrelitev iz Libanona. Ni nobenih opozoril," je še poudaril Hagari. Dejal je, da napako še preučujejo in preverjajo, ali je šlo za tehnično okvaro ali človeško napako. Vojska je v sporočilu za javnost še zapisala, da so izključili sum vdora v zračni prostor.

Zaradi tega suma so se v krajih na severu Izraela ob meji z Libanonom popoldne oglasile sirene, vojska pa je tamkajšnje prebivalce pozvala, naj do preklica ostanejo v zakloniščih. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so k umiku na varno pozvali prebivalce obmejnih krajev v Galileji, na Golanski planoti in na območju mesta Hajfa.

V strahu pred morebitnim vojaškim zaostrovanjem med šiitskim gibanjem Hezbolah in izraelsko vojsko so svoje domove že zapustili številni prebivalci na jugu Libanona.

6.00 Obrambni ministri Nata danes z izraelskim kolegom o razmerah v državi

Obrambni ministri zveze Nato bodo danes z izraelskim kolegom Joavom Galantom govorili o razmerah v Izraelu po sobotnih napadih skrajnega palestinskega gibanja Hamas in spopadih, ki še potekajo. Ministri zaveznic imajo na dnevnem redu tudi razpravo o Natovih misijah in operacijah po svetu.

Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je že po sredinem delu zasedanja obrambnih ministrov, ki je bil posvečen predvsem nadaljnji podpori Ukrajini, dejal, da lahko Nato naslovi več izzivov hkrati. Odzove se lahko na izraelsko-palestinske spopade in še naprej pomaga Ukrajini, je zagotovil.

Galant bo razmere kolegom iz članic zveze Nato predstavil, potem ko so pripadniki Hamasa v soboto izvedli nepričakovan in silovit napad na Izrael. Od začetka spopadov je bilo na obeh straneh ubitih skupno že več kot 2.250 ljudi, večinoma civilistov. Na izraelski strani so našteli najmanj 1.200 žrtev, v Gazi pa je v izraelskih napadih umrlo več kot 1.000 ljudi. Ranjenih je na tisoče.

Dogajanje na Bližnjem vzhodu je nekoliko zasenčilo druge teme dvodnevnega ministrskega zasedanja v Bruslju, ki se ga udeležuje tudi slovenski minister Marjan Šarec.

Danes imajo na dnevnem redu razpravo o Natovih operacijah in misijah, pri čemer se bodo posvetili predvsem operaciji Kfor na Kosovu, kjer so se razmere pred kratkim znova zaostrile, in misiji v Iraku.

Govorili bodo še o krepitvi zavezniške odvračalne in obrambne drže, s poudarkom na implementaciji odločitev, sprejetih na julijskem vrhu Nata v Vilni.