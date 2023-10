Več organizacij in gibanj Goloba in Fajonovo pozvalo k umiku podpore Izraelu

Goloba in Fajonovo so pozvali k takojšnjemu umiku izjav podpore Slovenije Izraelu.

Goloba in Fajonovo so pozvali k takojšnjemu umiku izjav podpore Slovenije Izraelu. Foto: STA

Več organizacij in gibanj, med njimi prvopodpisano Gibanje za pravice Palestincev, je danes v javnem pismu premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k takojšnjemu umiku "podpore izraelski okupacijski politiki". Kot so zapisali, Izrael krši mednarodno pravo in pravico Palestincev do obstoja.

Podpisniki opozarjajo, da ob političnih obsodbah napadov palestinskega gibanja Hamas na Izrael "ne bi smeli pozabiti na temeljni vzrok nasilja v regiji - na izraelsko politiko apartheida, etničnega čiščenja, kolonizacije in popolnega vojaškega nadzora nad palestinskim prebivalstvom".

Prepričani so, da enostranska podpora Izraelu, ki jo izkazujeta tudi Golob in Fajonova, prispeva k stopnjevanju nasilja v regiji. Kritični so, češ da se napade Palestincev na Izrael obsoja, medtem ko se izraelske napade na Palestino obravnava kot del pravice do samoobrambe. "Tovrstne izjave ignorirajo kršitve mednarodnega prava Izraela in pravico palestinskega prebivalstva do obstoja, samoodločbe in samoobrambe," so zapisali.

Prekiniti bi morali gospodarsko in politično sodelovanje z Izraelom

Goloba in Fajonovo so pozvali k takojšnjemu umiku izjav podpore Slovenije Izraelu. Obenem bi morali po prepričanju podpisnikov prekiniti gospodarsko in politično sodelovanje z Izraelom ter priznati Palestino kot samostojno državo.

"To so le prvi koraki, s katerimi bo Slovenija začela zahtevati spoštovanje mednarodnih obveznosti od Izraela, slovenska vlada pa izpolnjevati predvolilne obljube," so zapisali.

Med 42 podpisniki so med drugim Mirovni inštitut, Danes je nov dan, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, društvo Humanitas, Slovenska filantropija, Mladi za podnebno pravičnost in Umanotera.