Ekstremni porast nasilja nad evropskimi Judi, tudi otroki

Krvava vojna v Izraelu in Gazi se stopnjuje, daleč od frontnih črt pa so tarča incidentov tudi številni evropski Judje. Foto: Reuters

V Franciji varovanje z deset tisoč policisti na 500 lokacijah

V Franciji, kjer živi največ muslimanskega in judovskega prebivalstva v Evropi, je policija od napada Hamasa aretirala deset ljudi v povezavi z 20 prijavljenimi antisemitskimi incidenti. Poročila vključujejo grožnje sinagogam in posameznikom, ki so obiskali judovska podjetja. Policija je prejela tudi ogromno pritožb zaradi sovražnega govora in poveličevanja terorizma na spletu, zaradi česar so sprožili 44 preiskav.

Notranji minister Gerald Darmanin je že napovedal, da namerava vlada preprečiti napetosti s povečanjem policijske zaščite krajev, kjer živijo francoski Judje, vključno s šolami in sinagogami. "Pomembno je, da vsi Francozi judovske vere vedo, da so zaščiteni," je dejal Darmanin, ko sta z ministrom za izobraževanje Gabrielom Attalom obiskala judovsko šolo blizu Pariza. "Približno deset tisoč policistov varuje 500 lokacij," je še dejal Darmanin.

Trikrat več incidentov v Veliki Britaniji

V Veliki Britaniji se je od konca tedna v primerjavi z enakim obdobjem lani število poročil o antisemitskih incidentih potrojilo, so v torek sporočili iz dobrodelne organizacije (CST), namenjene varnosti britanskih Judov.

"Pripravljeni smo na resnejše napade. Pričakujemo, da se bo to število še povečalo," je dejal Dave Rich.

V Berlinu številne aretacije

V Berlinu so po sobotnem napadu, le nekaj ur po Hamasovi uničujoči invaziji, zaradi zbiranja množic in vzklikov, ki poveličujejo nasilje, izvedli več aretacij, so sporočili s policije. V spopadih sta bila poškodovana dva policista. Zjutraj so policisti ukrepali tudi med aktivisti, ki so napad Hamasa proslavljali ogrnjeni v palestinske zastave.

"Stopnjevanje razmer v Izraelu na žalost vedno vpliva na našo skupnost," je dejal Ilan Kiesling, tiskovni predstavnik Judovske skupnosti Berlin. Kiesling je za Judovsko telegrafsko agencijo povedal, da so spopadi v Izraelu in Gazi sprožili "veliko negotovost" v lokalni skupnosti, ob tem pa so starši prosili za podrobne informacije o varnostnih ukrepih v vrtcih in šolah.

V Španiji sinagogo porisali z grafiti

V Španiji so v nedeljo porisali glavno madridsko sinagogo v osrčju četrti Chamberí, na njej pa napisali Svobodna Palestina poleg prečrtane Davidove zvezde. Grafite so z glavnih vrat sinagoge odstranili nekaj ur po odkritju.

Špansko notranje ministrstvo je okrepilo policijski nadzor okoli sinagog in judovskih znamenitosti, je povedal Isaac Benzaquén Pinto, predsednik judovske skupnosti. V Madridu živi od 12 do 15 tisoč Judov.

V Ceuti, majhni španski enklavi na severnoafriški obali blizu Maroka, ki je znana po koncentraciji španskih Judov, so lokalne oblasti še posebej okrepile policijski nadzor ter zaščito lokalne sinagoge in judovskega pokopališča.

Judje v Ceuti, večinoma sefardskega porekla, so bili zgodovinsko tarča antisemitizma zaradi geopolitičnega položaja v regiji, vključno z vrsto antisemitskih incidentov v zadnjih letih. "Kar zadeva ta novi val nasilja proti Izraelu in judovskemu ljudstvu, na žalost ni novost. Mi, mednarodne organizacije in tudi Evropska unija že dolgo obsojamo val nasilja," je še dejal Benzaquén Pinto.

Madridski župan José Luis Martínez-Almeida je v ponedeljek dejal, da je napad Hamasa neopravičljiv.