Petnajstletni izraelski kolesar rešil življenje svojemu očetu, prijatelju in sebi

Izraelska kolesarska skupnost se sooča z nepredstavljivimi izgubami. Poročajo namreč o izgubi triatlonca, ki je bil umorjen skupaj s celotno družino, gorski kolesarji so bili napadeni in nekateri ubiti na poti na trening, nekateri kolesarji pa so se ure in ure pred teroristi skrivali pod grmovjem. Med pretresljivimi zgodbami zagotovo izstopa zgodba 15-letnega kolesarja, ki je po sobotnem treningu na poti domov naletel na teroriste in zahvaljujoč hitri reakciji rešil očeta, svojega prijatelja in sebe.

Izraelska kolesarska zveza je Mednarodni kolesarski zvezi napisala pismo, v katerem je opisala ogromno opustošenje in prosila za solidarnost. "Znova se bomo postavili na noge. Trudimo se ohraniti zdrav razum, to bomo preboleli in se bomo slej kot prej vrnili na kolesa," so zapisali.

"To je taka travma za vse nas, da mislim, da ne bomo nikoli več enaki. Ne kot država in ne kot posamezniki," pa je dejal Guy Niv, prvi Izraelec, ki je vozil Tour de France. Zadnjih 24 ur je preživel na pogrebih svojih prijateljev, bil pa je tudi v bolnišnici Wolfson, kjer je obiskal dva mlada ranjena kolesarja Zoharja Shaharja in Itaya Cohena ter obema zagotovil, da se bo peljal z njima, takoj ko si opomoreta.

Spoznal je, da gre za teroriste

Petnajstletna kolesarja sta ravno začela sobotni trening, ko sta zaslišala rakete. Nemudoma sta se usedla v spremljevalni avto Zoharjevega očeta, a so na poti domov naleteli na kup moških s pištolami. Zohar je bil prvi, ki je spoznal, da gre za teroriste, in očeta pozval, naj obrne in pobegne. Kljub hitri reakciji so vse tri zadeli metki. Utrpeli so poškodbe in bili operirani. Itay je prestal zahtevno operacijo na očesu.

"Naredili bomo vse, da podpremo njih in mnoge druge, ki bodo potrebovali našo roko," je dejal Ron Baron, ustanovitelj izraelske kolesarske skupnosti, med današnjim čustvenim obiskom v bolnišnici.