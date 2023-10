Tako se je svet odzval na poziv Palestincem, naj zapustijo Gazo #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poziv k evakuaciji, ki so ga včeraj poslali prebivalcem severne Gaze, obleganega območja po napadu Hamasa na Izrael, so obsodile Savdska Arabija, Jordanija, Arabska liga in Turčija, ZN pa ga zaradi strahu pred humanitarno katastrofo ne odobravajo, poroča France Presse.