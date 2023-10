V izraelskem obstreljevanju ubit novinar Reutersa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po navedbah prič je bil v izraelskem obstreljevanju južnega Libanona ubit novinar Reutersa Isaam Abdallah. Granata je padla na skupino mednarodnih novinarjev, ki so spremljali spopade na meji.

Nekatere poškodovane so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Do obstreljevanja je prišlo v času spopada ob libanonsko-izraelski meji med izraelskimi vojaki in pripadniki libanonske militantne skupine Hezbolah.

Kot poroča Reuters, je bil ubit njihov novinar Issam Abdallah, Al Jazeera pa je poročala, da sta med ranjenimi dva njena uslužbenca, Elie Brakhya in novinarka Carmen Joukhadar. Poškodovana sta bila tudi Reutersova novinarja Thaer Al-Sudani in Maher Nazeh.

"Zelo smo žalostni, izvedeli smo namreč, da je bil naš snemalec Issam Abdallah ubit," je zapisano v izjavi.

Issam je bil del Reutersove ekipe v južnem Libanonu. "Iščemo več informacij, sodelujemo z oblastmi v regiji in podpiramo Issamovo družino in sodelavce," so še zapisali na Reutersu.