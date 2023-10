Izrael: Milijon prebivalcev naj se v 24 urah umakne iz severnega dela Gaze #vŽivo

Izrael je pozval k takojšnji preselitvi približno 1,1 milijona ljudi s severnega dela Gaze na jug palestinske enklave, poročajo tuje tiskovne agencije. ZN so posvarili pred uničujočimi humanitarnimi posledicami in pozvali k preklicu ukaza, saj trdijo, da je takšna množična preselitev nemogoča.

7.40 HRW: Izrael v Gazi in Libanonu uporablja beli fosfor

7.35 Velika Britanija proti Izraelu pošilja dve vojaški ladji in izvidniško letalo

7.15 Izrael pozval k umiku več kot milijona prebivalcev severnega dela Gaze v 24 urah

6.00 Von der Leynova in Metsola danes v Izrael

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v četrtek obtožila Izrael, da je v svojih vojaških operacijah v Gazi in Libanonu uporabljal strelivo z belim fosforjem. Opozorila je, da uporaba belega fosforja na gosto poseljenih civilnih območjih krši mednarodno pravo. Izrael uporabe tovrstnega streliva za zdaj še ni komentiral.

"Uporaba belega fosforja v Gazi, enem od najgosteje poseljenih območij na svetu, povečuje tveganje za civiliste in krši mednarodno humanitarno pravo. Vsakič, ko se beli fosfor uporabi na gosto naseljenih civilnih območjih, lahko povzroči hude opekline in doživljenjsko trpljenje," je opozorila direktorica HRW za Bližnji vzhod in severno Afriko Lama Fakih.

Pojasnila je, da se beli fosfor lahko uporablja kot zažigalno orožje, saj se vname, če je izpostavljen kisiku. Kemična reakcija nato ustvari toploto okoli 815 stopinj Celzija, svetlobo in močan bel dim, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Da bi se izognili civilni škodi, bi moral Izrael prenehati uporabljati beli fosfor na naseljenih območjih. Udeležene strani v konfliktu bi morale storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi civilistom prihranile nadaljnje trpljenje," je še dodala Fakih.

Velika Britanija bo v vzhodno Sredozemlje poslala dve vojaški ladji, tri helikopterje, izvidniško letalo in oddelek kraljevih marincev, je v četrtek zvečer poročal BBC. Premier Rishi Sunak se je za to potezo odločil po telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Izvidniško letalo bo že danes začelo spremljati potencialne grožnje regionalni stabilnosti, kot so dobave orožja terorističnim skupinam, je sporočil urad britanskega premierja.

Telefonski pogovor med Sunakom in Netanjahujem je bil namenjen potrditvi trdne britanske podpore Izraelu po terorističnih napadih palestinskega gibanja Hamas, v prihodnjih dneh pa bo Velika Britanija poslala dodatno vojaško pomoč za zmanjšanje nevarnosti širitve spopada, so sporočili iz Sunakovega urada.

Britanski premier je ob tem izraelskega kolega opozoril na pomen sprejemanja vseh potrebnih ukrepov za zaščito navadnih Palestincev in omogočanje dostopa do humanitarne pomoči.

Sunak je pred tem po telefonu govoril tudi z egiptovskim predsednikom Abdulom Fatahom al Sisijem in poudaril pomen odprtja mejnega prehoda Rafah med Gazo in Egiptom, da bi omogočili dostavo humanitarne pomoči in omogočili umik britanskih in drugih državljanov iz Gaze, še poroča BBC.

Bojno skupino ladij, vključno z letalonosilko, so proti Izraelu že prej poslale tudi ZDA. Foto: Aleksander Kolednik

Izraelska vojska je po navedbah uradnikov ZN v Gazi sporočila, da se morajo vsi, ki živijo v severnem delu Gaze, v naslednjih 24 urah umakniti na jug te palestinske enklave. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je povedal, da na tem območju živi okoli 1,1 milijona ljudi, kar je približno polovica prebivalstva celotnega območja Gaze.

Ukaz je bil izdan kmalu po polnoči, ZN pa so v izjavi pozvali, naj ga izraelska vojska prekliče.

"Nemogoče je, da bi se takšen premik zgodil brez uničujočih humanitarnih posledic," so zapisali. Dodali so, da "odločno pozivajo k preklicu takšne odredbe, s čimer bi se izognili temu, da bi se že tako tragična situacija spremenila v katastrofalne razmere".

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan se je nato odzval na izjavo ZN, pri čemer je zagovarjal ukaz za evakuacijo in dejal, da je izjava mednarodnega organa sramotna, poroča britanski BBC.

Med drugim je dejal, da je Izrael prebivalce Gaze opozoril vnaprej in tako skušal "zmanjšati škodo za tiste, ki niso vpleteni" v vojaško operacijo proti palestinskemu oboroženemu gibanju Hamas.

"Združeni narodi so si dolga leta zatiskali oči pred oboroževanjem Hamasa, sedaj pa, namesto da bi stali ob strani Izraelu, katerega državljane so pobili Hamasovi teroristi, pridigajo naši državi. Bolje bi bilo, da se osredotočijo na vrnitev talcev, obsodijo Hamas in podprejo pravico Izraela do obrambe," je dejal Erdan.

Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze, oskrbo območja z vodo, hrano, elektriko, gorivom in humanitarno pomočjo pa pogojuje z izpustitvijo talcev, ki jih je zajel Hamas. Nadaljuje tudi silovito bombardiranje palestinske enklave, kjer je svoje domove po podatkih ZN zapustilo že več kot 423.000 ljudi.

6.00 Von der Leynova in Metsola danes v Izrael

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bosta danes obiskali Izrael, da bi izrazili solidarnost z žrtvami terorističnih napadov gibanja Hamas ter se sestali z izraelskim političnim vodstvom. V Izraelu danes pričakujejo tudi visoke politične predstavnike več drugih držav.

O izraelsko-palestinskem konfliktu, ki se je znova razplamtel v soboto z napadom Hamasa na Izrael in ostrim odgovorom izraelske vojske nanj, bo danes razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Članice VS so o tem razpravljale že v nedeljo, a niso sprejele nobenega uradnega sklepa.

Iz EU se že vse od sobotnega napada Hamasa na Izrael, na katerega je izraelska vojska odgovorila z napadi na Gazo, vrstijo izrazi solidarnosti z Izraelci. V Bruslju so se v sredo žrtvam Hamasovega napada poklonili tudi z minuto molka.

V Izraelu danes pričakujejo tudi nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock in italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, pa tudi ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina, ki naj bi na obisku znova potrdil neomajno zavezanost ZDA pri zagotavljanju varnosti Izraela. Ameriški zunanji minister Antony Blinken se je v Izraelu mudil v četrtek ter obljubil, da bodo ZDA izpolnile vse zahteve Izraela po vojaški pomoči.

Izraelska vojska se pripravlja na kopensko ofenzivo na območje Gaze, oskrbo območja z vodo, hrano, elektriko, gorivom in humanitarno pomočjo pa pogojuje z izpustitvijo talcev, ki jih je zajel Hamas.

Na območju Gaze je od začetka obstreljevanja po podatkih ZN razseljenih že več kot 338 tisoč ljudi, vrstijo se pozivi k vzpostavitvi humanitarnega koridorja in spoštovanju mednarodnega prava.