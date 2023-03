Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radijski voditelj in pisatelj Miha Šalehar je sporočil, da Gorskokolesarski center Robidišče zaradi legalnih zapletov zapira svoja vrata. Center je leta 2020 prejel nagrado snovalec, s katero Slovenska turistična organizacija nagrajuje inovativne in kreativne novosti v slovenski turistični ponudbi.

Radijski voditelj in pisatelj Miha Šalehar je sporočil, da Gorskokolesarski center Robidišče zaradi legalnih zapletov zapira svoja vrata. Center je leta 2020 prejel nagrado snovalec, s katero Slovenska turistična organizacija nagrajuje inovativne in kreativne novosti v slovenski turistični ponudbi. Foto: Bor Slana/STA

Gorskokolesarski center Robidišče na skrajnem zahodu Slovenije se zaradi legalnih zapletov zapira, je na uradni spletni strani kolesarskega trail centra sporočil eden od ustanoviteljev centra, radijski voditelj Miha Šalehar. Robidišče Trail Center je leta 2020 prejel nagrado snovalec, s katero Slovenska turistična organizacija nagrajuje inovativne in kreativne novosti v slovenski turistični ponudbi.

"Infrastruktura Robidišče trail centra bo v prihodnjih dneh podrta in vrnjena robidam v trajno uporabo. Poti trenutno niso prevozne, urejene ter zavarovane, zato je vožnja po njih nemogoča in nevarna," je Miha Šalehar, eden od ustanoviteljev centra, opozoril na spletni strani centra na Robidišču.

Robidišče Trail Center je leta 2020 prejel nagrado snovalec, s katero Slovenska turistična organizacija nagrajuje inovativne in kreativne novosti v slovenski turistični ponudbi. V utemeljitvi nagrade so pri STO zapisali, da bo Robidišče Trail Center lahko v prihodnje, kot eden redkih legalnih gorsko-kolesarskih centrov pri nas, postal eden glavnih nosilcev kolesarskega turizma v celi Dolini reke Soče.

Šalehar je še zapisal, da se je na Robidišču ponovila stokrat slišana podalpska zgodba z arhetipskim junakom, ki se je odločil, da bo iz male vasi izgnal sovražnike robid – krave s teleti in Ljubljančane s kolesi. "Sledila je šentflorjanska hibridna vojna: stampedo ovajanja, inšpekcij, zašankarskih dezinformacij, poškodovanja naše lastnine, trailov, scanja po vratih hiše in nazadnje tudi tožb, ki so nam pomagale, da se končno spametujemo."

Radijski voditelj in pisatelj je še zapisal, da sta tako "sosedska kot občinska skupnost namesto revitalizacije vasi po sodobnih merilih butičnega zelenega turizma raje izbrali lokalno tradicijo nenapredka. Če ne proaktivno, pa vsaj z molkom. Tako smo na koncu, če izvzamemo nekaj neiskrenih sladkih besed, ostali praktično brez vsakršne podpore. Čast izjemam, čeprav ne verjamemo več, da obstajajo. Utrujeni, upehani in s kupom stroškov mahamo z belo zastavo in se bogatejši za izkušnjo poslavljamo."

Dodal je, da na čudeže ne računa več, dopušča pa možnost, da se zgodijo. Če bi se to zgodilo, bo javnost o tem obveščena.