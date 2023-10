Adele priznala, da ne pije več: Bila sem na robu alkoholizma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska pevka Adele je na nastopu v Las Vegasu razkrila, da alkohola ne pije že več kot tri mesece in pol, odpovedala pa se je tudi kofeinu.

Pevka Adele je oboževalcem v rezidenci v Las Vegasu povedala, da močno pogreša alkohol, potem ko ga je pred nekaj meseci nehala uživati, poroča The Guardian. Kot je še priznala britanska glasbenica, je bila v svojih dvajsetih "mejni alkoholik".

"Nehala sem piti pred približno tremi meseci in pol. To je dolgočasno. Precej svojih let v dvajsetih sem bila dobesedno na meji alkoholizma, a alkohol zelo pogrešam," je med sobotnim nastopom v Colosseumu v Caesars Palace dejala 35-letna pevka ter ob pogledu na viski enega od oboževalcev rekla, naj v njem uživa, a da mu ga zavida.

V rezidenci bo pevka sicer nastopala do 4. novembra.

"Vedno sem imela tesno povezavo z alkoholom"

Kot je še povedala Adele, je med covidnim obdobjem začenjala piti v vedno bolj in bolj zgodnjih urah. "Vedno sem imela zelo tesno povezavo z alkoholom. Alkohol me je vedno zelo navduševal. To je od mene odvrnilo tudi očeta, zato sem vedno želela vedeti, kaj je na njem tako dobrega," je povedala. Za ameriško revijo Vogue je dodala, da je hitro spoznala, da je s pitjem postala bolj občutljiva na pisanje neprizanesljivih medijev.

Piti je nehala že po smrti očeta

Pevka je alkohol nehala piti kmalu po smrti očeta Marka Evansa, ki je umrl maja 2021. "Pitje samo vode in treznost sta odličen način, da resnično spoznaš samega sebe," je dejala v televizijskem intervjuju pri Oprah Winfrey. Tudi na svojem četrtem albumu 30, izdanem leta 2021, je v pesmi I drink wine opisala svoje občutke, kako odrasli v alkoholu najdejo uteho.

Njen sin Angel, ki bo 19. oktobra praznoval 11. rojstni dan, se ji je v zakonu s Simonom Koneckim rodil leta 2012. S Koneckim je razmerje začela leta 2011, leta 2019 pa se je par razšel. Pevka je zdaj že dve leti v srečni zvezi z 41-letnim športnim agentom Richem Paulom, s katerim se je tudi zaročila. Paul je sicer velik prijatelj in agent košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa. Pred kratkim je Adele z izjavo namignila, da sta se z izbrancem poročila na skrivaj.

