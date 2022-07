Je tudi Adele podlegla trendu in si dala povečati ustnice? #foto

Pevko Adele so sredi tedna opazili na Beverly Hillsu, ko je s fantom odhajala z večerje v eni od tamkajšnjih restavracij. Seveda so ju oblegali paparaci, na fotografijah, ki so jih posneli, pa so pozornost mnogih pritegnile njene ustnice.

Te se namreč zdijo precej večje kot prej, zaradi česar so se začele pojavljati govorice, da si jih je dala povečati s polnili.

Adele je sicer prejšnji teden po dolgih petih letih spet nastopila v živo. Po polomu v Las Vegasu, kjer je tik pred zdajci odpovedala serijo koncertov, se je zdaj zmagoslavno vrnila pred domačim občinstvom - večdesettisočglavi množici je pela v londonskem Hyde Parku.

