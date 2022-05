Adele delila zasebne fotografije svoje ljubezni: Čas beži

Adele in Rich Paul sta srečna v ljubezni. Na prvi od petih fotografiji 34-letna Adele in 40-letni Paul držita nekaj, kar je videti kot par ključev, medtem ko stojita pred veliko hišo, na drugi se pevka smeji za pultom restavracije McDonald's, medtem ko jo Paul gleda z druge strani.

Na tretji fotografiji je srečni par, ki nosi enake majice med množico na igri softballa, na četrti si delita poljub v hotelski sobi tiste noči, ko je Adele novembra posnela svojo prireditev Adele One Night Only.

Na zadnji fotografiji pevka drži piškotek sreče z napisom: "Našli ste dobro družbo – uživajte."

Adele je objavila fotografije, potem ko so se pojavile govorice o njenem razhodu, saj so Paula opazili v Miamiju na Adelin 34. rojstni dan.

Adele in Rich Paul sta se prvič skupaj fotografirala julija lani, nazadnje sta bila skupaj opažena februarja letos, ko sta se držala za roke na tekmi zvezd NBA.

Dobitnica grammyja je na Instagramu v objavi ob svojem 34. rojstnem dnevu 5. maja zapisala, da "še ni bila srečnejša".

"Kakšno razliko naredi leto!" je pevka podpisala dve fotografiji brez ličil na travnatem dvorišču. "Če čas celi in gladi vse gube v mojem življenju, tako kot bežijo leta, potem komaj čakam, da bom stara 60 let! Še nikoli nisem bil srečnejša! Toliko lekcij, toliko blagoslovov, hvaležna sem za njih. To je 34 in tukaj mi je všeč! Hvala za rojstni dan, za vedno ljubezen."

Preberite še: