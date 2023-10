John Stamos: V otroštvu me je spolno zlorabila varuška

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

John Stamos, zvezdnik humoristične serije Polna hiša, bo prihodnji teden izdal svojo knjižno biografijo, pred tem pa je v intervjuju za revijo People razkril boleč spomin iz svojega otroštva. Kot je povedal, ga je kot otroka, pri desetih ali 11 letih, spolno zlorabljala njegova varuška.

Da se mu je to dogajalo, se je zavedel šele pred kratkim, ko je pisal zahvalni govor za nagrado, ki jo je prejel za podporo žrtvam spolnih zlorab. "To je bilo vedno nekje v ozadju, na neki način sem se spominjal, a sem to obenem odrival," je pojasnil.

Pred petimi leti je postal oče, z ženo Caitlin McHugh sta dobila sina. Foto: Guliverimage

Kot otrok za zlorabe ni povedal nikomur. "Govoril sem si, da so dekleta pač takšna," je povedal 60-letni igralec, "ni bilo nasilno, toda ni bilo v redu."

Zlorabe v knjigi ni opisal obširno, ker ni hotel vse pozornosti preusmeriti le v ta dogodek. Pri pisanju se je namreč dotaknil tudi vrste drugih težkih obdobij v svojem življenju, od boja z alkoholizmom in aretacije zaradi vožnje pod vplivom opojnih substanc do smrti dolgoletnega prijatelja in soigralca Boba Sageta.