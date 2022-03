Grozljivo svarilo pred šarlatani, ki izvajajo lepotne posege

V novi epizodi priljubljenega šova Botched, v katerem lepotna kirurga Terry Dubrow in Paul Nassif skušata popraviti škodo, ki so jo na njunih pacientih povzročili neprimerni lepotni popravki, je gledalce s svojo zgodbo zgrozila Gina Anderson. Njen obraz namreč priča o tem, kakšne posledice lahko imajo lepotni posegi, če niso opravljeni z varnimi materiali in pri usposobljenih zdravnikih.

Nekdanja nevrologinja je povedala, da ji je kmalu po 40. rojstnem dnevu sodelavec ponudil, da ji v obraz vbrizga polnila in tako nekoliko pomladi njen videz. "Strinjala sem se, češ da bom videti bolje," je povedala, "mislila sem, da gre za polnilo, kot sta restylane ali juvederm, v resnici pa je bil silikon."

Tako je bila videti, preden so ji vbrizgali polnilo, za katerega se je pozneje izkazalo, da je prepovedani silikon. Foto: Profimedia

Omenjena kožna polnila so na bazi hialuronske kisline in jih pristojne agencije za zdravila označujejo za varne, če jih uporabljajo usposobljeni zdravniki, medtem ko je silikon prepovedano injicirati na ta način.

Po štirih letih so se za Gino začele grozljive težave, pod desnim očesom se ji je pojavilo obsežno vnetje, ki se je vse bolj širilo in na koncu na njenem licu pustilo luknjo.

Štiri leta po tem, ko so ji vbrizgali polnila. Foto: Profimedia

Gina je prestala pet operacij, da bi vnetje odpravila, a se je to vedno znova vračalo in bilo vse hujše. Zaradi stalnih bolečin in neprestane utrujenosti ni mogla več delati in je zaprla svojo ordinacijo.

Vnetje je uspešno ustavil šele televizijski kirurški zvezdnik Paul Nassif, ki pa je prav tako moral opraviti kar dva posega.

Foto: Profimedia

Kaže, da je zdaj vnetje na njenem licu dokončno ustavljeno in končno lahko živi brez neprestanih bolečin. Brazgotina na obrazu pa jo bo vedno spominjala na nepremišljen lepotni poseg.

