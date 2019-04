Kdo Slovencem ponuja estetske posege na črno? #Argument #video

Eestetski posegi so postali pravi modni trend, ki ga narekujejo zvezdnice in družbena omrežja. V želji po mladostnejšemu videzu se nekateri odločajo iti še korak dlje. V oddaji Argument voditelj Mirko Mayer z gosti razkriva, kdo Slovencem prodaja estetske posege na črno, koliko denarja smo pripravljeni odšteti za plastične operacije in kakšne so lahko posledice hitrih odločitev.

V tokratnem Argumentu so svoja stališča soočili slovenska estradnica Anja Jenko, plastični kirurg Aleš Leskovšek, modni oblikovalec Miro Mišljen in pevka Jerca Mrzel. V oddaji so razkrili tudi to, kako znan srbski plastični kirurg v ljubljanskih hotelskih sobah na črno opravlja estetske posege. Za od 150 do 200 evrov – izključno v gotovini – z različnimi polnili povečuje ustnice.

Posegi na črno so zelo nevarni

Kot je za oddajo Argument povedala ena od njegovih strank ženske kar na hodniku čakajo na poseg. Mnoge med njimi pa so slabo podučene o tem, kdo sploh opravlja poseg in kakšna polnila uporablja za povečavo ustnic.

Estetski kirurg Marjan Fabjan pojasnjuje, da je tovrstno početje nelegalno, predvsem pa nevarno, saj okolje ni sterilno. Na nevarnost posegov opravljenih na črno ravno tako opozarja estetski kirurg Uroš Ahčan. "

Ne vemo kakšna je strokovnost izvajalca in ne vemo kakšen material uporablja," pravi in dodaja, da vsak pametni kirurg spoštuje vse predpise, moralno etične standarde in pravilo ne škoduj pacientu".

Ahčan razlaga, da se kirurgi pogostokrat srečujejo z osebami, ki na posvet prihajajo zaradi telesne motnje, ki jo kirurg sicer ne opazi, čeprav pacient ves čas ponavlja, da motnja obstaja.

Med Slovenkami najpriljubljenejša povečava prsi

Želja narediti dober vtis je še večja na slovenski estradi. Za manjši estetski poseg se je odločila tudi pevka Rebeka Dremelj, ki pravi, da je bila z učinki polnila botoksa in hialuronske kisline zadovoljna. Dremljeva je sicer zagovornica lepotnih posegov, saj meni, da moramo ljudje poskrbeti za lastno dobro počutje, a ob tem kljub vsemu opozarja pred pretiravanjem.

Med Slovenkami je še vedno najpriljubljenejši poseg povečava prsi, med moškimi pa korekcija nosa. Za obe se je odločila tudi nekdanje Playboyjevo dekle Anja Jenko, ki pravi, da je obe operaciji opravila v obdobju štirih let, za katere je odštela približno pet tisoč evrov.