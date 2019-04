Koliko droge je med slovenskimi estradniki? #video #Argument

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V preteklosti so se slovenski estradniki omamljali bolj z alkoholom, zdaj pa se delijo na listavce in iglavce, je v oddaji Argument na Planetu dejal Tone Fornezzi - Tof, legendarni publicist in poznavalec estradne scene.