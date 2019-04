Zakaj so Evropejci bolj naklonjeni Hrvatom kot Slovencem #Argument

Čeprav bo Slovenija 1. maja letos praznovala 15. obletnico vstopa v Evropsko unijo, pa raziskava, v katero so bile vključene stare članice Unije, kaže, da imajo njeni prebivalci kljub vsem incidentom raje Hrvaško in celo Grčijo, ki so jo morali reševati iz krize. Z nosilci liste za evropske volitve Zmagom Jelinčičem, Ireno Jovevo in Ljudmilo Novak je voditelj Mirko Mayer iskal odgovor na ključno vprašanje: Kakšen smisel ima Evropa, če nas prezira?

Velika raziskava, v katero so bile zajete države starih članic EU, namreč kaže, da imajo kljub vsemu raje Hrvaško in Grčijo. Bruseljske hodnike pa vznemirja tudi drža premiera Marjana Šarca, ki je javno zavrnil govor pred evropskimi poslanci.

Da pa Evropa ni "združena v raznolikosti", gre namreč za slogan Evropske unije, kažejo številna populistična, skrajno desna gibanja, ki so v velikem vzponu. Je mogoče, da bo utopična evropska ideja pokopana že na bližajočih se Evropskih volitvah, ki bodo med 23 in 26. majem?

"Nihče ne mara hlapcev"

Ob pridružitvi Slovenije Evropski uniji so bili najbolj nezadovoljni Francozi, temu stališču se pridružuje tudi 22 odstotkov vprašanih Nemcev. Dobro so nas ocenili Skandinavci, dejstvo pa je, da je na primer Hrvaška od vseh dobila boljše ocene in da so jo slabše odnesli le še Romuni in Bolgari.

Zakaj nas Evropa v primerjavi z mlajšimi članicami vidi v bolj negativni luči, pa predsednik stranke in nosilec liste SNS Zmago Jelinčič pripisuje mnenju, da se slovenska politika tako doma kot v Evropi vede kot hlapec, saj ugodimo vsaki evropski zahtevi.

Slovenija mora naprej po evropski poti

"Noben od naših enostavno 'nima jajc', da bi rekel, gospodje mi se pa tega ne gremo. Mi smo svoja država, zahtevamo integriteto in hočemo imeti nekaj za sebe," je dejal Jelinčič.

Nosilka liste LMŠ Jelena Joveva sprejema rezultate raziskav kot realne, vendar pa je opozorila, da ne gre za uradna stališča starih članic Evropske unije. V pogovoru je dejala, da ravno zaradi tega razloga tovrstnim raziskavam ni smiselno namenjati posebne pozornosti.

Stališče Ljudmile Novak, nosilke stranke NSi, je, da mora Slovenija po evropski poti naprej. "Na ruševinah druge svetovne vojne je bilo zelo težko sodelovati in drug drugemu odpuščati, zato so očetje Evrope takrat iskali način, kako bi ti sprti narodi vendarle spet začeli sodelovati med seboj," je dejala in dodala, da smo leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji, lahko bili ponosni na stopnjo napredka. Kot enega izmed razlogov za upad ugleda pa je navedla ekonomsko krizo.