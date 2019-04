35-letnika, ki so ga razkrili v oddaji Argument, prijavili policiji #video

Andreja Vukmir Brenčič, zakonska in družinska terapevtka v Vzgojnem zavodu Planina, je pojasnila: "Lahko gre za neke oblike seksualne zasvojenosti, odcepljen gnus, večinoma pa so taki ljudje bili tudi sami žrtev spolne zlorabe." Dodala je, da kljub temu tovrstnega početja ni mogoče opravičevati. Bašičeva je v sinočnji oddaji opozorila, da je že nagovarjanje mladoletnih k spolnemu odnosu kaznivo.

Hitel z razlagami, da je bila vse skupaj pomota

Katja Bašič, upokojena kriminalistka, je dejala, da gre pri sinočnjem razkritju za poseben primer. "Zanimivo je, da se je pri tej starosti odločil tako svobodno, brez strahov pred razkritjem."

Moški je ob soočenju z našim voditeljem hitel z razlagami, da je bila vse skupaj pomota, da tega ne počne, da je v Ljubljano prišel zaradi drugih opravkov. Kriminalistika pravi, da je normalno, da ne želi priznati svojega početja, "ampak dejstvo je, da vsak 35-letnik ne stopi v stik s 14-letnico".

Spomnimo, decembra lani so policisti razkrili prijetje Slovenca, ki ga sumijo, da je 10 let prek spleta iskal mladoletne žrtve. Odkrili so več kot 400 tisoč datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. In identificirali več kot 30 slovenskih mladoletnikov, ki so bili žrtve zlorab prek interneta ali fizične zlorabe.

V oddaji Danes na Planet TV je bila gostja psihologinja Nina Kočar. Spregovorila je o pedofiliji in o tem, zakaj mladi v nekaterih položajih izgubijo moralni kompas.

