Poglejte, kako je pedofil padel v zasedo v Ljubljani #video

Samo nekaj minut je trajalo, da je v spletni klepetalnici 35-letni moški iz Nove Gorice sodelavki oddaje Argument, ki se mu je predstavila kot 14-letno dekle, zelo neposredno ponudil srečanje in spolni odnos. Poglejte si, kako je ob prihodu v Ljubljano padel v zasedo.

Ko je voditelj oddaje Mirko Mayer nenadoma prekinil zmenek pedofila z novinarko, je 35-letnik ostal brez besed. Doživel je popolno blokado in šok, šele ko so kamere ugasnile, je spregovoril. Sprenevedal se je, da tega sicer ne počne in da se je v Ljubljano pripeljal zaradi drugih opravkov.

"Gre za tipično sprenevedanje. Pričakovati je, da storilec ne bo priznal svojih namer in da bo našel sto izgovorov, zakaj se mu je to zgodilo," pojasnjuje Katja Bašič, predsednica Združenja proti spolnim zlorabam.

Storilca prijavili policiji

Zanimivo je, da se je storilec tako lahkotno lotil zmenka z mladoletnico, brez kakršnihkoli strahov pred razkritjem. Na podlagi poslanih fotografij so ustvarjalci oddaje njegovo polno ime, datum rojstva in domači naslov izbrskali v 30 minutah. "To je skrb vzbujajoče. Pri nas očitno ni velikih ovir za takšna početja," še pravi Bašičeva.

Pedofila so ustvarjalci oddaje Argument že prijavili policiji.