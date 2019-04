Pedofila smo posneli, kako se je pripeljal na seks s 14-letnico #Argument #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samo nekaj minut je v spletni klepetalnici trajalo, da je 35-letni moški sodelavki oddaje Argument, ki se mu je predstavila kot 14-letno dekle, zelo neposredno ponudil srečanje in spolni odnos. V današnji oddaji, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu, si poglejte, kako je ob prihodu v Ljubljano padel v zasedo.

Nocoj bodo v oddaji Argument govorili o spolnih zlorabah, ki se dogajajo za cerkvenimi in domačimi zidovi. Ekskluzivno boste slišali izpoved žrtve spolne zlorabe. 42-letni moški bo po kar 27 letih prvič javno spregovoril o zlorabah, ki so se mu pri 15 zgodile med lazaristi.

Župnik odkrito o obtožbah na svoj račun

Prav tako je za oddajo spregovoril nekdanji župnik Franc Klopčič, ki je zaradi obtožb o spolni zlorabi v postopkih že sedem let. Cerkev ga je umaknila, danes pa se preživlja kot poklicni šofer. Lani je bil obsojen na štiri leta zapora, a po razveljavitvi sodbe zdaj čaka novo sojenje.

Med drugim boste v oddaji dobili odgovore na naslednja vprašanja:



- So spolne zlorabe v slovenski cerkvi sistemska težava? Ali gre samo za nekaj gnilih jabolk, kot pravi nadškof Zore?



- Zakaj je posebna cerkvena komisija v skoraj desetih letih obravnavala 12 zlorab, iniciativa Dovolj je! pa v manj kot dveh mesecih 18? Katera številka je prava? Komu naj verjamemo?



- So zlorabe pri nas sploh prepoznane kot eno najbolj zavržnih dejanj? Zakaj je Cerkev izvrgla samo enega od treh pravnomočno obsojenih pedofilov? In kako pogosto pusti država na cedilu žrtve zlorab v domačem krogu?